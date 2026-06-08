Ekler Luca megdöbbentő vallomást tett az Exatlonról: Erre jött rá a verseny során

Ekler Luca paralimpiai bajnok végig kiváló teljesítményt nyújtott az Exatlon 2026 alatt, ahol végül a döntőben ezüstérmes helyezést ért el.

Ekler Luca második helyen végzett az Exatlonban (Fotó: nanasipal/hot! magazin/TV2)

Ekler Luca a Bajnok csapatot erősítette az Exatlonban

Bár egyéni sportolóként érkezett, a legnagyobb újdonságot mégis a közösség ereje adta neki.

Sok olyan dolgot tanított ez az időszak, ami igazi rádöbbenés volt számomra. Talán a legnagyobb újdonságot mégis az jelentette, hogy megtanultam, hogyan tudok csapatban működni, és miként képes több ember hatékonyan együtt dolgozni egy közös célért. Ez az élmény és tapasztalás volt az, ami igazán megmaradt bennem az Exatlonból

– mondta Ekler Luca Exatlon Hungary-s versenyéről.

Megtanult csapatban működni (Fotó: Tumbász Hédi/Bors)

A verseny embert próbáló volt, ám Luca szerint a csapatért küzdeni és velük együtt sírni-nevetni olyan élmény volt, ami miatt már megérte végigcsinálni az egészet.

„Egyéni sportolói háttérrel teljesen másképpen kell versenyeznem, mint amikor egy csapat tagja vagyok. Folyamatosan azon járt az eszem, hogyan tudok a leginkább tenni a közösségért, miként lehetek egy szilárd, biztos pont a számukra, és hogyan tudok támogatást nyújtani nekik akkor, amikor éppen kicsit lent vannak, és szükségük van a segítségre. Számomra az jelentette a legjobb érzést, hogy ezt az egészet együtt élhettük át” – árulta el Luca a Borsnak.