Szabó Réka ezt mondta az Exatlon döntője után ellenfeléről: „Példaképemmé vált”

Szabó Réka óriási meglepetést okozott a nézőknek, mivel a sokak által várt győztest, Ekler Lucát győzte le az Exatlon 2026-os évadának döntőjében. A vártnál simábban, 4-1-re tudott győzni a fiatal kihívó, aki boldogan értékelt Gelencsér Timinek. Szabó Réka végig istenítette a Bajnok csapat atlétáját, aki a műsor végére példaképpé vált, nemcsak a nézőknek, hanem ellenfelének is.

Szabó Réka exatlonos szereplése után nagy családi nyaralásra készül (Fotó: TV2)

Az Exatlon Bajnoka, győzelme után sem hitte el, hogy mekkora eredményt ért el

Amikor felrepültek a konfettik, akkor is csak csodáltam, hogy ez most tényleg megtörténik. Végtelenül hálás vagyok, mivel annak a kicsi lánynak váltottam valóra az álmát, aki a tévé előtt ülve nézte az Exatlont. Annyira szerettem volna kipróbálni a pályákat, bár néha csetlettem-botlottam, én mégis nagyon élveztem

– értékelt győzelme után Szabó Réka.

A versenyzés nem indult egyszerűen Réka számára, mivel az első héten pontot sem szerzett. Aztán valami beindult nála és a végéig menetelt. „Az elején nem hittem volna, hogy az én kezemben lesz a trófea. Ide mindenki nagy álmokkal jön és azt gondolja, hogy simán menni fog. Két hétig ott álltam, hogy semmi nem megy és akkor megkérdőjeleztem magam. Aztán sikerült felszabadulnom, és kezdtem elhinni, hogy erre én is képes vagyok. Inkább az egyéni szakaszban jött ki, hogy mi van bennem és mennyire tudok küzdeni” - jelentette ki az Exatlon Hungary győztese.

Az Exatlon Kihívója az elején nem hitte el, hogy képes megnyerni az egész műsort (Fotó: TV2 / Nánási Pál)

Szabó Réka nem akárkit győzött le a döntőben

A többiek is láthatták, hogy én tényleg istenítettem Lucát. Egyszerűen brutális ez a nő, hogy mennyire fókuszált, és hálás vagyok neki, mivel mindig ő volt a mumusom. Óriási példaképemmé vált és hihetetlen az, hogy sikerült a példaképemet legyőzni. Ahogy megismertem ebben az egy hétben, tényleg egy méltó ellenfél volt

– vallott Ekler Lucáról Szabó Réka.

Réka sokat tanult saját magáról a verseny alatt. Olyan tulajdonságok derültek ki, amiket eddig nem is tudott magáról. „Egy vereségnél folyton magamat hibáztattam, hogy nem tudok a csapatnak pontot szerezni. Valahogy megtanultam ezt félretenni. Így, hogy nem volt nálunk telefon, olyan jól elszórakoztunk a többiekkel és mélyebb kapcsolatok alakultak ki. Emellett pedig nem gondoltam volna, hogy ilyen jól tudok küzdeni, ennyire egyenesen és fegyelmezetten tudok majd ideállni és megérkezni az utolsó hétre” - emelte ki Réka.