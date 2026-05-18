Könnyeivel küszködve szólalt meg a verségről az Exatlon sztárja: „Nem tudtam megmutatni, amit tudok”

Tegnap este egy elképesztő fináléval ért véget az Exatlon Hungary 2026-os évada, ahol végül a Kihívók két versenyzője emelhette magasba a trófeát. Szabó Réka és Koplányi Gábor elképesztő győzelmet arattak a Bajnokok sztárjai, Valkusz Máté és Ekler Luca felett, akik az Exatlon döntője után a TV2 kamerái előtt meséltek az érzéseikről. A paralimpikon csaknem el is sírta magát.
Ekler Luca végig parádésan küzdött a műsor alatt, így a legtöbb rajongó szerint kétség sem fért hozzá, hogy a fináléban van a helye, sőt sokan azt is egyértelműnek tartották, hogy ő lesz az Exatlon női győztese idén. Végül azonban ez nem így alakult, és a Kihívók Szabó Rékája egy elképesztő párbajban győzte le a parasportolót.
Nagyon vegyes érzések vannak bennem, mert azt gondolom, hogy sportolóként maximálisan a győzelemért jöttem, és amit megígértem magamnak az elején, hogy a végsőkig fogok küzdeni, az megvolt. A könnyek inkább annak szólnak, hogy mindenkitől annyi szép szót kaptam, hogy nem tudok elég hálás lenni mindenkinek, aki támogatott, hogy egyáltalán eljussak idáig, és itt lehessek az Exatlonban
– kezdte elcsukló hangon, könnyes szemmel Luca.
„Rengeteget tanultam, és nagyon hálás vagyok ezért az útért. Van bennem egy adag csalódottság, mert azt gondolom, hogy ma nem tudtam megmutatni, amit tudok, és ezt nagyon sajnálom” – folytatta Gelencsér Timinek.
Az ezüstérmes női versenyző azt is elárulta, hogy mit gondol a győztesről.
„Szívből gratulálok Rékának, mert nagyon megérdemelte ezt a mai győzelmet. Megmutatta, hogy egy óriási küzdő, mert olyan helyzetekből tud felállni, amiről már sokan azt hitték, hogy nem fogja tudni megcsinálni, úgyhogy nagyon megérdemelte ezt a győzelmet” – mondta ki őszintén, mosolyogva.
Ezzel persze nincs egyedül, ugyanis egykori csapattársa, a férfi ezüstérmes, Valkusz Máté is hasonlóan érez Koplányi Gáborral kapcsolatban.
Gábor egy eszméletlen jó csávó, nagyon jó ember és brutális sportember. Amit itt letett az asztalra az elképesztő. Nem volt egy rossz napja vagy hete, szóval eszméletlen, amit leművelt, és nem volt kérdés, hogy ezt a mai trófeát neki kellett felemelnie
– jelentette ki határozottan a teniszező.
Csapattársával ellentétben Valkusz Milán öccse nem érzi csalódottnak magát a teljesítménye miatt, sőt túl is szárnyalta az elképzeléseit.
Életem leghosszabb versenye volt ez, és nem gondoltam volna, főleg nem az első hét után, hogy egyáltalán finalista leszek, azt pedig pláne, hogy döntős. De büszke vagyok magamra, mert ez egy nagyon hosszú út volt és nagyon sok mentális akadályt kellett leküzdeni
– árulta el Máté.
„Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy mindig az adott napi legjobbamat tudtam nyújtani, úgyhogy nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejlődtem és a karrieremben ezt fel fogom tudni majd használni” – tette még hozzá.
