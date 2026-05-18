Könnyeivel küszködve szólalt meg a verségről az Exatlon sztárja: „Nem tudtam megmutatni, amit tudok”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 19:45
Hat hétig tartó küzdelem után tegnap este végre eldőlt, hogy Koplányi Gábor és Szabó Réka lettek az Exatlon győztesei 2026-ban. Persze a párbaj cseppet sem volt könnyű, amiről természetesen a két második helyezett is tudna mesélni. Az Exatlon Valkusz Mátéja és Ekler Lucája most megszólalt a verségről.
Tegnap este egy elképesztő fináléval ért véget az Exatlon Hungary 2026-os évada, ahol végül a Kihívók két versenyzője emelhette magasba a trófeát. Szabó Réka és Koplányi Gábor elképesztő győzelmet arattak a Bajnokok sztárjai, Valkusz Máté és Ekler Luca felett, akik az Exatlon döntője után a TV2 kamerái előtt meséltek az érzéseikről. A paralimpikon csaknem el is sírta magát.

Ekler Luca szerint Szabó Réka megérdemelte, hogy megnyerje az Exatlont.
Ekler Luca könnyeivel küszködve szólalt meg az Exatlon végeredményéről, el sem hiszi, mennyi szeretetet kapott (Fotó: TV2)

Ekler Luca végig parádésan küzdött a műsor alatt, így a legtöbb rajongó szerint kétség sem fért hozzá, hogy a fináléban van a helye, sőt sokan azt is egyértelműnek tartották, hogy ő lesz az Exatlon női győztese idén. Végül azonban ez nem így alakult, és a Kihívók Szabó Rékája egy elképesztő párbajban győzte le a parasportolót.

Nagyon vegyes érzések vannak bennem, mert azt gondolom, hogy sportolóként maximálisan a győzelemért jöttem, és amit megígértem magamnak az elején, hogy a végsőkig fogok küzdeni, az megvolt. A könnyek inkább annak szólnak, hogy mindenkitől annyi szép szót kaptam, hogy nem tudok elég hálás lenni mindenkinek, aki támogatott, hogy egyáltalán eljussak idáig, és itt lehessek az Exatlonban 

– kezdte elcsukló hangon, könnyes szemmel Luca.

„Rengeteget tanultam, és nagyon hálás vagyok ezért az útért. Van bennem egy adag csalódottság, mert azt gondolom, hogy ma nem tudtam megmutatni, amit tudok, és ezt nagyon sajnálom” – folytatta Gelencsér Timinek.

Szabó Réka és Koplányi Gábor hatalmas fölénnyel szerezték meg a győzelmet.
Az Exatlon 5. évadát Koplányi Gábor és Szabó Réka nyerték, ellenfeleik is velük együtt örültek a döntő után (Fotó: TV2)

Az Exatlon versenyzői mindent beleadtak

Az ezüstérmes női versenyző azt is elárulta, hogy mit gondol a győztesről.

„Szívből gratulálok Rékának, mert nagyon megérdemelte ezt a mai győzelmet. Megmutatta, hogy egy óriási küzdő, mert olyan helyzetekből tud felállni, amiről már sokan azt hitték, hogy nem fogja tudni megcsinálni, úgyhogy nagyon megérdemelte ezt a győzelmet” – mondta ki őszintén, mosolyogva.

Ezzel persze nincs egyedül, ugyanis egykori csapattársa, a férfi ezüstérmes, Valkusz Máté is hasonlóan érez Koplányi Gáborral kapcsolatban.

Gábor egy eszméletlen jó csávó, nagyon jó ember és brutális sportember. Amit itt letett az asztalra az elképesztő. Nem volt egy rossz napja vagy hete, szóval eszméletlen, amit leművelt, és nem volt kérdés, hogy ezt a mai trófeát neki kellett felemelnie 

– jelentette ki határozottan a teniszező.

Valkusz Máté nem is gondolta, hogy eljuthat a döntőig.
Valkusz Máté hatalmasat küzdött az Exatlon 2026-os évadának döntőjében, de végül alulmaradt Kopival szemben (Fotó: TV2)

Valkusz Máté teniszezőként is hasznosítja az élményeit

Csapattársával ellentétben Valkusz Milán öccse nem érzi csalódottnak magát a teljesítménye miatt, sőt túl is szárnyalta az elképzeléseit.

Életem leghosszabb versenye volt ez, és nem gondoltam volna, főleg nem az első hét után, hogy egyáltalán finalista leszek, azt pedig pláne, hogy döntős. De büszke vagyok magamra, mert ez egy nagyon hosszú út volt és nagyon sok mentális akadályt kellett leküzdeni

 – árulta el Máté.

„Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy mindig az adott napi legjobbamat tudtam nyújtani, úgyhogy nagyon sokat tanultam, nagyon sokat fejlődtem és a karrieremben ezt fel fogom tudni majd használni” – tette még hozzá.

 

