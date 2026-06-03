Fantasztikus siker - Cannes-i élményeiről mesélt Dobó Kata

A Dobó Kata rendezésében elkészült Még egy kívánság című romantikus fantasy-vígjáték nemrég került bemutatásra a Cannes-i Filmfesztiválon. A film elképesztő sikert hozott, úgy tűnik a legnagyobb külföldi filmstúdiók versengenek a filmek jogaiért.

Dobó Kata filmje tarolt Cannes-ban (Fotó: Mediaworks archív)

Dobó Kata rendezését Cannes-ban is levetítették

A színésznő-rendező legújabb filmje, a Még egy kívánság néhány héttel ezelőtt Cannes-ban aratott hatalmas sikereket. Dobó Kata egy zenei menedzsmentről készített filmet, amely iránymutatás lehet a 20-as és 30-as éveikben járó fiataloknak, akik belső küzdelmeken mennek keresztül egy kialakult életszakasz-krízis miatt.

Ez egy fejlődéstörténet, egy harmincas éveiben járó fiatal nőnek az élete, aki valahogy nem tudott tovább haladni, nem úgy alakul az élete, ahogy szeretné, és ahogy ezt mások is, köztük én magam is az életem egy szakaszában, a külvilágot hibáztatja. A körülményeket, az embereket, és nincs önreflexió. Ekkor előkerül egy kívánságfüzet, hogy miket szeretne eltüntetni, de a kívánságai, ahogy az szokott lenni, nem pont úgy válnak valóra, ahogy ő azt szeretné. Az, hogy megoldja-e az életét, hogy kívülről próbálja ezt megváltoztatni, azt majd meglátjuk a film végén

– mesélte el a film cselekményét Dobó Kata a TV2 Mokka műsorában.

A film sikerét az is bizonyítja, hogy a premiervetítésen rengeteg ember vett részt, köztük egy amerikai színésznő is, aki sűrű gratulációk közepette jelezte a film készítőinek, hogy szeretne szerepelni egy remake verzióban, hiszen ez a „Mi lenne ha?” típusú filmműfaj még abszolút újdonság. Így elképzelhető, hogy a nagy hollywoodi és más külföldi filmstúdiók is megvásárolják a jogokat arra, hogy újraalkossák Dobó Kata filmjét.

Dobó Kata egyre sikeresebb rendező (Fotó: MW)

Ez Dobó Kata harmadik filmje rendezőként

Dobó Kata nem először próbálhatta ki magát, mint egy film rendezője, korábban már olyan alkotásokat láthattunk tőle, mint a Kölcsönlakás vagy éppen az El a kezekkel a papámtól!

Mindig tud azonban valami újat tanulni az ember, Dobó Kata megosztotta, miben volt más a harmadik filmet elkészíteni.

Nyilván az embernek bővül a tapasztalata rendezőként, hogy hogyan dolgozik együtt egy stábbal. Nagyon szerencsés vagyok és mindig hálát adok azért, hogy ezt csinálhatom. Szeretem ennek a komplexitását, hogy rengeteg mindennel kell foglalkozni: az emberi lélekkel, akár abban a minőségben, hogyan vezetjük át a karaktert A-ból B-be, tehát hogyan mutatjuk meg a fejlődését, vagy hogy ez az egész vizuálisan, hogy nézzen ki

– mesélte.