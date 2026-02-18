Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Dér Heni plasztikáztatott: az arcát változtatta meg

Dér Heni
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 08:45
plasztikaránc
Előadóként nemcsak a jó hang, de a kellemes külső is feltétel. Ezt vallja Dér Heni, aki az arcán plasztikáztatott.
Prac Lee
Dér Heni napjaink egyik legnépszerűbb előadója. Sokoldalúságát a Sztárban Sztár All Stars évadának megnyerése is bizonyítja. De nemcsak a szakmájában teljesít jól: családanyaként és feleségként is helyt áll napról napra. Mindemellett külsejét sem hanyagolja el. A rendszeres sport mellett most egy plasztikai sebész segítségét is kérte a tökéletes megjelenés érdekében.

Dér Heni plasztikai beavatkozáson esett át
Dér Heni többé már nem ezt látja a tükörben: arcán végeztek plasztikai műtétet (Fotó: Tulok András / VIASAT3)

Dér Heni plasztikai beavatkozáson esett át

Dér Heni alig volt 18 éves, mikor a Megasztár 1. évadában bemutatkozott a nagyközönségnek. Karrierjét azóta is gondosan és sikerrel építi. Pontosan tudja, hogy az előadói szakmához nem elég a hangszalagjait treníroznia: a megjelenés is rendkívül fontos. A sport a mindennapjai része, ám akad olyan terület, ami a mozgástól nem lesz feszesebb, nem változik meg. Ez volt a helyzet az arca egy részével is…

Dr. Krasznai Zsolt figyelembe vette azokat a területeket, ami leginkább zavart, és arra is ügyelt, hogy a karaktere az arcomnak megmaradjon

– fogalmazott közösségi oldalán Dér Heni, ahol egyelőre csak egy olyan fényképet mutatott meg, amin háttal ül, így a kötések sem látszódnak…

„Kos vagyok, legnyugodtabb akkor leszek, ha a végére érünk, addig pedig tanulom a leckém… türelem… türelem… – nyugtázta a háborúellenes énekesnő, aki rajongói kérdéseire azt is elárulta, melyik területről van pontosan szó.

Semmi genetikai eredetű, csak a ráncokat simítottuk, emeltük a helyére…” – árulta el a Sztárban Sztár All Stars nyertese, hozzátéve, nyaka tájékán redőződő ráncok régóta zavarták, úgy érezte, tekintve a szakmáját, ezt nem hagyhatta így. A családanya korábban arról is beszélt, hogy szeme alatti „táskák” jóformán gyerekkora óta jelen voltak, ezen is változtatni szeretett volna. 

A Bors felkereste telefonon az énekesnőt, aki vidáman csak annyit felelt, hogy majd csak akkor szeretne a beavatkozásról beszélni, ha már látja a csodás végeredményt − erre azonban még pár napot várnunk kell!

@borsonline

Dér Heni is felszólalt a háború ellen Az énekesnő a Vajdaságban nőtt fel, ahol éppen egy háborúba született bele. Bár Dér Heni még csak gyerek volt a harcok idején, de elmondása szerint senkinek nem tesz jót egy háború kitörése. #bors #dérheni #háború #béke #szerbia

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

