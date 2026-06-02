Ettől könnybe lábad mindenkinek a szeme: megható családi emléket osztott meg Dér Heni

Dér Heninek nem célja, hogy a gyerekeket zenei pályára irányítsa, ez úgyis kialakul majd idővel, ha úgy kell lennie. A Borsnak elmesélt egy kedves jelenetet arról, amikor fia megszeppent azért, mert rengetegen őt nézték.

Dér Heni és Bakos Gergő hét éve házasok Fotó: hot! magazin/DFP

– Tavaly volt egy olyan koncert, ahol az akkor négyéves kisfiam, aki amúgy egyáltalán nem rajongott a dalaimért, sírt az apja ölében, hogy hadd jöjjön fel a színpadra.

Felhoztam a kis drágát, és láttam rajta, hogy nagyon meg van szeppenve: látta a rengeteg embert, hogy őt nézik. Nagyon kedves jelenet volt.

– Nem tudom, merre indul a jövőjük, de én semmit nem erőltetek természetesen, a gyermeki önfeledt felszabadultságot éljek meg! – mesélte az édesanya.

Dér Heni és Bakos Gergő kubai emlékei

Dér Heninek nyáron rengeteg fellépése lesz, de természetesen nem bánkódik, ez a munkája, a hivatása.

– Jó lenne egy kis pihenés majd, de a nyár nem az az időszak. Inkább a tavasz és az ősz alkalmas pihenésre a zenészeknél. Aztán lehet, hogy hirtelen felindulásból lecsapok három-négy napra, ha felszabadul... Eddig a minél távolabbi és egzotikusabb helyszíneket kerestem, mostanában viszont a gyerekek miatt inkább a közeli országokba megyünk.

Kubából amúgy nagyon sok szép közös emlékünk van a férjemmel, szoktuk emlegetni, visszasírjuk, nevetgélünk a sztorikon.

– Emlékszem, hogy kissé csalódott voltam, amikor megérkeztünk, de ahhoz képest csodás élményeink voltak. Azóta tudom, hogy nem az a fontos, hol vagy, hanem az, hogy kivel vagy, kik vesznek körül egy út során – jegyezte meg az énekesnő.

Déri Heni, aki nemrég egy viharos emlékéről is mesélt, nem az az anya, aki minden koncertre viszi magával a kisgyerekeit, őket a sok utazás az amúgy is fárasztaná. Bakos Gergővel két gyermeket nevelnek: a 2021-ben született Bendegúzt és a 2023-ban született Blankát.