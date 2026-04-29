Delhusa Gjon fiatal párja nem tűri a vetélytársakat: „Ha látná, hogy valaki rám startol, azt kifüstölné"

Delhusa Gjon Nika se perimeno slágerével egy szempillantás alatt lopta be magát a magyar közönség szívébe. Az énekes több évtizede van a pályán és a mai napig ontja magából a dalokat. Gjoni elmúlt hetvenéves, azonban ez egyáltalán nem látszik rajta. Ő maga azt mondja, ezt részben kedvesének, Fanninak köszönheti, aki évek óta kitart mellette, és akivel igen mozgalmas életet élnek. Az énekes a hot! magazin munkatársát fogadta otthonában.

Delhusa Gjon a szemműtétet követően is megőrizte szemüveggyűjteményét

Több generáció is felnőtt a slágereiden, ma pedig már másoknak is dalokat írsz. Sosem kérkedtél, és nem tartottad fontosnak, hogy mindenáron rólad szóljanak a hírek.

„Gyakran mondogatom a fiaimnak: azért higgyenek nekem, amiért egykor a fiatal indiánok hittek az öreg bölcseknek. Mert kellő élettapasztalattal rendelkezem, és talán vagyok annyira bölcs is, hogy tudjam: nem kell, hogy mindig igazam legyen. Könnyebb így az életem. Sokszor mellőztek, régen annyi voltam, amennyit énekesként értem. Mára viszont nem ez lett az elvárás. Talán tudod, én is írok dalokat Peter Srá­mek­nek, és folyamatosan próbálom mentorálni őt.”

Nemrég átestél egy látásjavító műtéten. Annak a hiúságodhoz volt köze vagy inkább a funkcionalitáshoz?

„Hiúság? Szerintem szemüvegben jobb arc voltam, mint szemüveg nélkül. Gyerekként még sokdioptriásat viseltem. Viszont az elmúlt időkben két barátom is átesett szemműtéten, és annyi jót mondtak, hogy belevágtam. Szörényi Levente, Máté Péter, John Lennon és El­ton John után én is ikonikus szemüvegviselő lettem, ami mindig is egy pszichikai pajzs volt a számomra. Amikor fölvettem, tudtam, hogy minden oké lesz. Egész életemben így volt ez, most meg azon kapom magam, hogy sasszemem van.”

Bevallom, sokkal kényelmesebb így, hiszen mindenhol és mindig vigyázni kellett: csóknál, az intimitás alkalmával, felkeléskor, motorozás közben, az éjszakai közlekedésnél...

„A nomád, csavargó életet össze kellett tudni egyeztetni a szemüveges életemmel, ami szinte lehetetlen volt. Viszont aki nem lát vagy nem jól lát, azt máshogyan kárpótolja a természet. Talán ezért lettem nyitott a spiritualitásra. Innen táplálkozott ez a vágy. Amit nem kaptam meg az élettől a látás kapcsán, azt megkaptam az érzelmek, az éneklés ágán.”