Delhusa Gjon fiatal párja nem tűri a vetélytársakat: „Ha látná, hogy valaki rám startol, azt kifüstölné"

Delhusa Gjon Nika se perimeno slágerével egy szempillantás alatt lopta be magát a magyar közönség szívébe. Az énekes több évtizede van a pályán és a mai napig ontja magából a dalokat. Gjoni elmúlt hetvenéves, azonban ez egyáltalán nem látszik rajta. Ő maga azt mondja, ezt részben kedvesének, Fanninak köszönheti, aki évek óta kitart mellette, és akivel igen mozgalmas életet élnek. Az énekes a hot! magazin munkatársát fogadta otthonában.
Az énekes a hot! magazinnak mesélt mindennapjaikról és a szakmai teerveiről.
Több generáció is felnőtt a slágereiden, ma pedig már másoknak is dalokat írsz. Sosem kérkedtél, és nem tartottad fontosnak, hogy mindenáron rólad szóljanak a hírek.
„Gyakran mondogatom a fiaimnak: azért higgyenek nekem, amiért egykor a fiatal indiánok hittek az öreg bölcseknek. Mert kellő élettapasztalattal rendelkezem, és talán vagyok annyira bölcs is, hogy tudjam: nem kell, hogy mindig igazam legyen. Könnyebb így az életem. Sokszor mellőztek, régen annyi voltam, amennyit énekesként értem. Mára viszont nem ez lett az elvárás. Talán tudod, én is írok dalokat Peter Srámeknek, és folyamatosan próbálom mentorálni őt.”
Nemrég átestél egy látásjavító műtéten. Annak a hiúságodhoz volt köze vagy inkább a funkcionalitáshoz?
„Hiúság? Szerintem szemüvegben jobb arc voltam, mint szemüveg nélkül. Gyerekként még sokdioptriásat viseltem. Viszont az elmúlt időkben két barátom is átesett szemműtéten, és annyi jót mondtak, hogy belevágtam. Szörényi Levente, Máté Péter, John Lennon és Elton John után én is ikonikus szemüvegviselő lettem, ami mindig is egy pszichikai pajzs volt a számomra. Amikor fölvettem, tudtam, hogy minden oké lesz. Egész életemben így volt ez, most meg azon kapom magam, hogy sasszemem van.”
Bevallom, sokkal kényelmesebb így, hiszen mindenhol és mindig vigyázni kellett: csóknál, az intimitás alkalmával, felkeléskor, motorozás közben, az éjszakai közlekedésnél...
„A nomád, csavargó életet össze kellett tudni egyeztetni a szemüveges életemmel, ami szinte lehetetlen volt. Viszont aki nem lát vagy nem jól lát, azt máshogyan kárpótolja a természet. Talán ezért lettem nyitott a spiritualitásra. Innen táplálkozott ez a vágy. Amit nem kaptam meg az élettől a látás kapcsán, azt megkaptam az érzelmek, az éneklés ágán.”
Az, hogy letetted a szemüveget, hogyan hatott a spirituális énedre?
„Elég becsuknom a szemem, és ugyanott vagyok, ahol addig voltam. Fura, de szeretek így lenni, létezni, közlekedni. Sokáig azt éreztem, hogy többet kell adnom magamból így, mint ha látnék. Talán ezért lettem énekes is.”
Muszáj, hogy adj magadból?
„Nem vagyok állandóan az újságok címlapján, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek elfelejtettek. Nemrégiben Pécsett voltam a Fő téren egy nagykoncerten, és a polgármester odasúgta, hogy rég voltak ennyien kíváncsiak bárkire is. Ez nagyon jó érzéssel tölt el. Ekkor látja az ember, hogy megéri dolgozni, dalokat írni, és igen, adni magadból.”
Hihetetlen energiával vagy jelen a beszélgetésben. Ha nem tudnám, hogy nagyszülő vagy, ez eszembe sem jutna.
„Fiatal párom van, akivel tökéletes összhangban és szinkronban élünk. Mindennap dolgozunk a kapcsolatunkon.”
Számodra is nehéz volt elhinni, hogy működhettek majd?
„Először igen, aztán az élet hagyta, hogy bizonyítsunk egymásnak.”
Fanni versenyúszó volt Győrben; tizennyolc éves volt, amikor egyik pillanatról a másikra úgy döntött, hogy ideköltözik. Én lepődtem meg a legjobban. Annyi mindent megélünk, csend, nyugalom és béke jellemzi a kapcsolatunkat.
„Fura, mert ilyen a baráti körünk is, óhatatlanul is bevonzottuk a fehér holló párokat. A fiam párja is jóval idősebb, a barátaim körében is gyakori a nagy korkülönbség. A szeretet hozott össze minket. Ennyi idősen nagyon nagy rálátásom van az emberi kapcsolatokra és az emberi értékekre. Pontosan tudom, hogy miben van részem, és ezek nagyon jó dolgok. Mindig mondom Fanninak: „Nehogy azt hidd, hogy el lehet menni ennyi jó dolog mellett!” Mi sem tudtunk!”
Sokan még mindig kritizálják azokat a kapcsolatokat, ahol nagy a korkülönbség.
Sokszor a mai napig nem értem, hogy mi történt, hogyan jöttünk össze.
„Őszinte sportolók között nőtt fel, mégis engem választott. Egyébként a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban szúrt ki, ahol én voltam az igazságosztó. Ott voltak szúrós odaszólások.”
Próbáltad lebeszélni magadról?
„Sokáig csak barátok voltunk. Rám írt az iwiw-en, és kiderült, hogy mindig is rajongott a zenémért. Egy idő után éreztem, hogy ez több, mint rajongás, és el is mertem hinni, hogy őszinte a közeledése.”
Fanni mennyire féltékeny?
„Ha látná, hogy valaki rám startol, azt kifüstölné, de nagyon keményen. Ugyanakkor nem tudna senki mellém kerülni, és én sem keresem a lehetőségeket.”
Fanni a nyugalmat is elhozta az életedbe?
„Hála Istennek, nem. Egy örökmozgó, nyughatatlan pali vagyok. Borzasztóan aktív életet élünk. Van, hogy egész nap kint vagyunk a Pilisben a lovakkal, vagy felülünk a motorra, és elmegyünk csak úgy valahová. Inkább úgy fogalmaznék, hogy mellettem a saját korosztályom már nem bírná ki – néha még Fanninak is sok vagyok.”
Mi tart ennyire mozgásban?
„Ezen már én is sokat gondolkodtam. Egyrészt az egészségem a hobbim. Hobbiból eszem, foglalkozom a teendőimmel. A lángot, a robbanékonyságot nem tudom meghatározni, azt nem tudom irányítani. Szerencsére az jön magától. Ehhez persze neki is köze van, nem tagadom. Fanni mellett tudatosan kerülöm a slamposságot. Amikor tudom, hogy jön haza, belenézek a tükörbe, megigazítom a hajamat, megborotválkozom. Nem melegítőben és kerti gumipapucsban várom.”
Ehhez a temperamentumossághoz, az életkedvhez az unokádnak is van köze?
„Az unokám egy büszke kis csajszi, aki nem könnyen adja meg magát. Nem ugrik azonnal a nagyfater ölébe, amikor eljön meglátogatni. Ő egy igazi nő, akinek el kell nyerni a szívét. Van egy kis játék kettőnk között, és időbe telik, míg komoly stratégiával becserkészem. Megigazítom a hajráfját, megdicsérem, hogy mennyire jól áll neki, közben lassan összemelegszünk. A fiam a feleségével történtek miatt nagyon félti, így Zoénak apa a mindene. Egyelőre a széltől is óvja…”
