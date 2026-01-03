Delhusa Gjon Zámbó Jimmyről: "Minden pillanatra emlékszem. A halála előtt jóformán naponta találkoztunk"

2001 januárjában futótűzként terjedt a hír, hogy meghalt Zámbó Jimmy: a szakmában sokan látták, hogy nincs jó mentális-pszichés állapotban, de senki nem gondolta, hogy ez fog történni. Delhusa Gjon már ismerte akkor jó ideje, 2000 végén pedig egyre többször látta, mert közös munkát terveztek.

Minden pillanatra emlékszem. A halála előtt jóformán naponta találkoztunk, ő akkor nagy váltás előtt állt. Otthagyta a Warnert, nekem volt akkor Demjén Rózsi után a második legnagyobb magán lemezkiadóm, a Delhusa Records, átszerződött hozzám. Gyakorlatilag az új albumra készültünk

Delhusa Gjon énekelt a temetésen

Magánéleti okokból, valami nőügy miatt elszakadt nála a cérna. Odáig jutottunk el, hogy megírtam neki az első számot, amelynek címe Dalok a szélben. Az Jimmynek készült, és az RTL azt kérte tőlem, hogy énekeljem el a temetésén. Meg is jelent cikk arról, hogy haszonleső vagyok, hogy a Jimmyről írok rögtön... de valójában átírtam a már kész dal néhány sorát, amikor ő meghalt. Úgy alakítottam át, hogy róla szóljon, úgyhogy a Dalok a szélben valójában emlékdal

– mondta a zenész. A halálhírt persze nem az újságból tudta meg, zenészek, kollégák hívták fel, Jimmy legidősebb fia, Krisztián is értesítette:

Volt köztünk hasonlóság, Jimmynek három fia volt, nekem is három fiam van. Szerettem Krisztiánt is, döbbent voltam, amikor megtudtam a hírt.

Hogy mennyi igaz abból, hogy nehezen kezelhető személyiség volt Jimmy?

Nem vagyunk szent emberek. A művészember is olyan, amilyennek megszületik. Aki csibész diák volt, az inkább fenegyerek lesz, mint az eminens tanuló. Én úgy gondolom, hogy aki zenész lett, énekes lett, az egy kicsit zsiványabb, mint a többség

Zámbó Jimmy megítélése ellentmondásos volt: sokan szerették, a rádiók nemigen játszották

Ahhoz, hogy te fiatalon kiállj a közönség elé, gitározz, énekelj, emberek előtt produkáld magad, kell egy bátorság már gyerekként is. Talpraesettnek kell lenni. Ő is ilyen volt...

– magyarázta az énekes, aki többször is dolgozott Jimmyvel, mindig megadták egymásnak a tiszteletet. Nemrég előkerült az első Jimmy-interjú, 1987-ből, vannak benne érdekes részletek.