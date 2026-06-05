"Már kellemetlen volt, amikor Pogány Judit fogta meg a kezemet..." - Szívszorító vallomást tett Csuja Imre

Néhány héttel ezelőtt jelentette be az Örkény Színház Csuja Imre nyugdíjba vonulását. A 65 éves színész utoljára június 3-án lépett színpadra a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban. A színművész hamarosan betölti a 66. életévét, és mostanra úgy érzi, a kora már hatással van a munkájára, többek közt ezért is döntött úgy, hogy visszavesz.

A visszavonulásáról mesélt Csuja Imre / Fotó: RTL / hot! magazin

A visszavonulásáról mesélt Csuja Imre

A színházat most szüneteltetni fogom, de nem hagyom ott teljesen az Örkényt, mert megkértek, hogy alkalomadtán előadjak az Anyám tyúkjába, vagy az Örkény Kertbe menjek vissza elmondani a Jónás könyvét. Egyszerűen fizikailag megterhelő már nekem ez a fajta munka. Eszelősen sokat játszottam, nem kíméltem magam, és ebbe azért el lehet fáradni

- mondta el Csuja Imre Kadarkai Endre podcastjében, amelyet a Blikk szemlézett. Hozzátette, már ezelőtt másfél-két évvel nem tudott könnyedén felállni egy féltérdelésből.

Nem akartam, hogy a néző azt lássa, Csuja hanyatlik. Ez egyfajta igazságos, egészséges néző- és önvédelem. Már kellemetlen volt, amikor Pogány Judit fogta meg a kezemet, hogy felsegítsen. Akkor mondtam azt, hogy ezt itt be kell fejezni. De nem maradok közönség nélkül, a közönség sem marad Csuja nélkül, tehát nem vonultam még vissza, csak a színpadi szerepeket adtam le

- tette hozzá a színész, aki korábban igencsak túlhajszolta magát.

Fiatalok voltunk, döngettük, vágtáztuk végig az életünket, de mára kifáradt a lovas és a ló. Nekem nagyon nehezen indultak be a helyzetek, de mikor beindult, özönlöttek a felkérések. Sokáig nem mertem nemet mondani, mert féltem, hogy többé nem hívnak. Ezért mindig pontosan ott voltam, sőt, inkább korábban megyek mindenhova

- tette hozzá Csuja Imre, aki mindössze 50 évesen, egy színházi próba során kapott agyvérzést, ami után tíz napot feküdt kórházban. Hatalmas szerencséjére azonban az agyvérzés nem érintette sem a mozgás-, sem a beszédközpontot, így semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett a színész.