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Agyvérzést kapott Csuja Imre, taxival szállították kórházba: "Lábon kihordtam a stroke-ot!"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 14:35
agyvérzésCsuja Imre
Szörnyű időszakon ment keresztül a népszerű színművész. Csuja Imre agyvérzést kapott, majd taxival kellett kórházba szállítani.
Bors
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Csuja Imre nemrég jelentette be, hogy 40 csodás év után visszavonul. A színművész négy évtized alatt megannyi örömöt és könnyet csalt a nézők szemébe, volt idő azonban, amikor szörnyű betegséggel nézett szembe, ami miatt hosszú időn át kórházban is feküdt.

Csuja Imre stroke-ot kapott
Csuja Imre előadás előtt kapott agyvérzést (Fotó: RTL / hot! magazin)

Csuja Imre lábon hordta ki a stroke-ot

A színész Hevesi Tamás podcastjében vallott arról az időszakról, amikor súlyos agyvérzéssel kórházba került. Csuja Imre színházi próbán volt éppen, amikor megtörtént a baj.

„Éppen a főpróba hete volt a János királynak, be voltam öltözve, mentem a sminkbe, hajba és fel akartam köszönteni a csajokat, mert nőnap volt. Éreztem egy kis kattanást és másodpercekig nem tudtam kifejezni magamat” – emlékezett vissza a színművész.

Noha Csuja Imre jobban lett, mégis ott motoszkált benne: mi van, ha nagy a baj? Ekkor döntött úgy, hogy orvosi segítséget kér:

Miután megtörtént, elmúlt és egy hétig nem történt semmi. Lement a premier és éltem a gyanúperrel, ezért elmentem agyi CT vizsgálatra. Azt mondta az orvos, hogy »Figyeljen ide, hívjon egy taxit és menjen be a Honvédkórházba, várják magát, mert magának agyvérzése van.« Erre azt mondtam, hát, de nekem holnap premierem van, és azt válaszolta az orvos, hogy »Lóf*szt van magának premierje, magának agyvérzése van, takarodjon be a kórházba!« Tehát gyakorlatilag lábon kihordtam egy stroke-ot.

Csuja Imre azonnal vissza akart térni a kórházba
Az Üvegtigris szereplője 10 napig feküdt kórházban (Fotó: archív / hot! magazin)

Csuja Imre csak arra tudott gondolni, hogy a színházban a helye

A színművész az eset után nagyon megijedt, első gondolata az volt, hogy ez nem történhet meg, hiszen másnap a színpadon kell szerepelnie.

50 éves voltam, amikor volt ez a szerencsés kimenetelű stroke-om, akkor én megijedtem egy picit, hogy tudok-e majd ezután tanulni

 – mondta a színész.

Csuja Imre agyvérzése után tíz napot feküdt kórházban. Hatalmas szerencséjére azonban az agyvérzés nem érintette sem a mozgás-, sem a beszédközpontot, így semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett a színész.

Több, mint 40 év után azonban Csuja Imre visszavonul. Az Örkény Színházban tavaly júniusban jelentette be, Csuja Imre nyugdíjba vonulását: akkor még úgy tájékoztattak, hogy a Jászai Mari-díjas színész a következő évadban már nem vállal új szerepeket. Nemrég megérkezett az évadhirdető közlemény, amelyben arról adtak hírt, hogy júniusban utoljára lép színpadra a 65 éves kiváló színművész. 

 

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