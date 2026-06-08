Balogh Tamásné dobta a diétát? „Az Aperolok, meg a Limoncello Spritzek könnyen lecsúsztak”

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja jobb formában van, mint valaha, amit egy csodálatos olasz nyaralással meg is ünnepelt. És persze nem lett volna igazi dolce vita, ha nem csúszik le néhány hűs koktél és isteni tésztaétel. Így hát, hogy ne csak Balogh Tamásné Eszter férje tapasztalhassa meg a hamisítatlan itáliai életérzést, természetesen ő maga is engedett a szoros diétából, és amennyire csak lehetett, kiélvezte ezt a pár napot. A követőiben azonban felmerült a kérdés: nem lesz ebből baj a gyomorműtét után? A TV2 sztárja most lapunknak adott választ erre.

Balogh Tamásné fogyása teljesen megváltoztatta az életét, fél éve még 30 kilóval több volt (Fotó: Balogh Tamásné)

Balogh Tamásné gyomorműtétje óta ugyan már több mint 6 hónap eltelt, de ez bizony nem egy átmeneti megoldás volt, hanem a döntés Eszter egész életére szól. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden jóról le kell mondania, bármennyire is így hiszik egyesek.

„A hétköznapokban általában ilyen 800-1000 kalóriát szoktam megenni, bár néha, ha nagyon hosszú napom van és mondjuk 16 órát dolgozom, akkor van, hogy valamivel többet is. És persze ezt úgy rakom össze, hogy minél változatosabb, egészségesebb, táplálóbb legyen, de semmi sincs kőbe vésve” – kezdte a Borsnak.

Viszont a nyaraláson egyáltalán nem foglalkoztam ezzel, mert Olaszország mégiscsak az a hely, ahol szerintem nem lehet kihagyni az ételeket. Szóval emiatt a kalóriákat nem számolgattam, de egyébként sem tudok sokat enni a műtét óta, inkább csak csipegetek. Viszont az Aperolok, meg a Limoncello Spritzek könnyen lecsúsztak, úgyhogy nagyjából napi 1000 kalóriát csak megittam

– vallotta be nevetve.

Balogh Tamásné kora ellenére sok egészségügyi problémával küzdött, de ma már egészségesebb, mint valaha (Fotó: Instagram)

Balogh Tamásné műtétje óta nem ivott alkoholt

A beavatkozás utáni diétába az is beletartozott, hogy ahogy az erős fűszerezéstől és szénsavas italoktól és az alkoholtól is tartózkodnia kellett Eszternek, egészen mostanáig.

„Alkoholt nem szoktam inni, mert a műtét után nem is lehetett, de most a 6. hónaptól már azt is szabad, persze csak mértékkel. És szerencsére nem is volt semmi bajom, csak egy kicsit becsíptem. Tulajdonképpen akkor lenne csak veszélyes, ha minden nap csinálnám, meg túlenném magam, és hánynék, de hál’ Istennek már tudom, hogy mennyit szabad” – magyarázta a 31 éves pénzügyi tanácsadó.

Most egy-két hónapja megállt a fogyás egyébként, de valamikor majd megint megindul, mert csak ilyen november környékére fogom a végleges súlyomat elérni. Viszont most is nagyon jól érzem magam, bár ha lemegyek 70 kilóig, ami még 5 kiló, akkor érem el, amit szerettem volna, de így is elégedett vagyok

– tette még hozzá.