Balogh Tamásné kívül-belül átalakul: 3-4 milliót költ új ruhatárára

A Séfek Séfe 6. évadában ismerhették meg a nézők Balogh Tamásné Esztert, aki szókimondó stílusával gyorsan az egyik legmegosztóbb karakterré vált. Ám ahogy teltek a hetek, az akkor 29 éves biztosítási tanácsadó egyre jobban belopta magát a nézők szívébe, és mára szép számú rajongótábort tudhat magáénak. Balogh Tamásné TikTok-oldalán pedig meg is osztja követőivel a mindennapjait, legyen szó főzésről, biztosításokról, utazásokról, vagy éppen a fogyásról, ami körül most az élete forog. Eszter ugyanis november közepén esett át egy gyomorszűkítő műtéten, aminek hála szinte olvadnak le róla a kilók, így hatalmas energiával vág bele az új évbe is. A Borsnak most el is árulta, mik a tervei.

Balogh Tamásné biztosítási tanácsadóként nagyon sikeres, de úgy döntött, itt az ideje, hogy új célokat tűzzön ki maga elé (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné foglalkozását tekintve biztosítási tanácsadóként tevékenykedik immár 8 éve, így a szereplések, illetve a főzés mondhatni csak hobbik számára. Ám az elmúlt közel egy évtizedben úgy érzi, csaknem minden célját megvalósította, ezért most még magasabbra tör.

Tavaly év elején elmentünk nyaralni, hajózni és három hónapig nem dolgoztam, de most ez másként lesz, mert szeretném megtartani a fókuszt. De idén ki is akarok lépni egy kicsit a komfortzónámból. Ugyanúgy maradok a biztosítási szakmán belül, de szeretnék elindulni vezetőként, ami persze nagyobb felelősséggel, és egy teljesen más életstílussal jár, de nem bánom. Először egy jó pár hónapos vezetői akadémiát kell elvégezni, azután pedig meglátjuk mi lesz

– mesélte Eszter.

„Újévi fogadalmakat ugyan nem szoktam tenni, inkább úgy mondanám, hogy célokat tűzök ki. Például a munka mellett a pénzügyeimet is tudatosabban akarom kezelni, mert úgy érzem nagyon sok felesleges dologra költünk. Év végén, csak a karácsonyra elment körülbelül 4-500 ezer. Persze szó sincs arról, hogy kölcsönöket veszünk fel, hogy költekezzünk, tudjuk mi fér bele, de egyszerűen feleslegesnek érzem” – vallotta még be.

Balogh Tamásné gyomorszűkítő műtétje óta már 16 kilót fogyott, de még közel kétszer ennyi a célja (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Balogh Tamásné fogyása is folytatódik

A TikTok sztár már 16 kilóval könnyebben vághatott bele az új évbe, de a bűvös 40-ig még jó néhány hónap előtte áll. Ezt persze bizonyos szempontból nem is bánja, ugyanis egy teljes ruhatár és stíluscsere is szükséges lesz, mire eléri, ami bizony nem kis kihívás, na meg kiadás.

Már 16 kilónál is egy ruhamérettel kisebb kellene, de egyelőre nem akarok sokat vásárolni, mert fél évig sem tudnám hordani azokat a darabokat, úgyhogy igyekszem halasztani, amíg lehet. De azt hiszem, a cipőkön kívül szinte mindent le kell majd cserélnem, amit úgy kalkuláltam, hogy idén 1-1,5 millióba biztosan fog kerülni, de hosszútávon lehet, hogy 3-4 milliót is rá kell majd költenem. Persze ezzel számoltam, amikor bevállaltam a műtétet

– jelentette ki, mi pedig kíváncsian várjuk, mit szól majd ehhez Balogh Tamásné férje.