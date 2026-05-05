„Csipegető madárka leszek” – 30 kilót fogyott a Séfek Séfe sztárja

Balogh Tamásné Eszter útja nem volt zökkenőmentes. Az önjelölt sztárszakács őszintén mesélt a Borsnak arról, miért döntött a gyomorszűkítő műtét mellett, és hogyan változtatta meg az életét a 30 kilós súlyvesztés.

Balogh Tamásné fogyása bámulatos, már csak 10 kilogrammtól szeretne megszabadulni (Fotó: Instagram)

Balogh Tamásné gyomrának 90 százalékát eltávolították

Bár korábban többször próbálkozott kalóriadeficittel és egyéni diétákkal, a „jó ételek” és az akaraterő hullámzása miatt a tartós siker elmaradt. Végül barátnője, Paprika Dorina példáját látva döntött úgy: nem kísérletezik tovább, a biztos megoldást választja.

„Ez az egész úgy indult, hogy éreztem, valami nincs rendben. Többször próbáltam saját magamtól lefogyni kalóriadeficittel, de mindig „győztek” a jó ételek. A barátnőm, Paprika Dorina ezzel foglalkozik, neki is volt egy műtétje, és láttam a változását is, hogy milyen szépen lefogyott. Tudtam, hogy ez nem egy egyszerű dolog, mert sokan azt mondják, hogy műtéttel mennyire könnyű, de nyilván utána is bele kell tenni a munkát, és meg kell tartani az eredményt. Az elején könnyen olvadnak le a kilók, de amikor már eljutsz oda, hogy lefogytál, akkor jön az igazi feladat: megtartani, életmódot váltani. Így indult az egész. Konzultáltam a török orvossal, Dorina összehozott vele. A szolgáltatás tolmácsot is tartalmazott, és a tolmács elmondta magyarul, amit az orvos mondott. Utána még gondolkodtam rajta, majd úgy döntöttem, hogy belevágok, mert az egészségem a legfontosabb. Nem igazán láttam más kapaszkodót. Úgy éreztem, hogy ezzel a megoldással gyorsabban és hatékonyabban tudok lefogyni, és hosszú távon is kifizetődőbb lehet, mint más módszerek. Olyan szempontból pedig mindenképpen jobb, hogy itt nincs igazán olyan opció, hogy „vagy sikerül, vagy nem” – kezdte Eszter, aki ekkor szembesült a ténnyel, hogy a gyomra 90 százalékát eltávolítják. Bár ez a szám elsőre ijesztőnek tűnhet, ő humorral közelítette meg a helyzetet:

Úgy voltam vele, akkor most egy kis csipegető madárka leszek.

Balogh Tamásné műtétje sorsfordító volt számára

A műtét utáni időszak komoly fegyelmet igényelt. Az első hónapban szigorú folyadék-, majd pürés étrendet kellett követnie, laktózmentes ételekkel kiegészítve. Az áttörést a karácsony hozta meg, amikor végre szilárd táplálékot is ehetett – bár akkoriban még két falat is bőséges vacsorának bizonyult.