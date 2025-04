Folyamatosan támadják Aureliót A Nagy Duettben: „Nehéz megbántani, mindenen túl vagyok már!”

Az izgalom a tetőfokára hágott A Nagy Duettben: összeállt a döntős csapat. A párosok igazi érzelmi hullámvasutat élhettek át, különösen Radics Gigi és Visváder Tamás, akik ugyan az elődöntőből kiestek, ám egy váratlan fordulattal a nézők visszaszavazhatták őket a TV2 népszerű showműsorába. De nemcsak ők izgulnak nagyon, hanem Aurelio és Nótár Mary párosa is. A börtönviselt celeb a Borsnak elárulta, hogyan értékelte az elődöntős produkcióikat…

Nagy Duett 2025: Aurelio és Nótár Mary döntőbe jutottak (Fotó: MediaWorks)

A Nagy Duett Aurelio börtönmúltja miatt kap negatív kommenteket

Az alkalmi duettpartnerek ugyanis két dalt is előadtak vasárnap este. Aurelio és Nótáry Mary kettőse először is T. Danny slágerét, az Az életem című dalt vitte színpadra. A színpadkép ismerős lehetett Aureliónak, ugyanis cellát idézett a díszlet. A börtönviselt híresség számára így különleges plusz jelentéssel bírt a produkció, amibe beleadott apai-anyait. Bár korábbi adásokban volt már, hogy bakizott és szöveget tévesztett, ezúttal nem lőtt mellé a produkcióban.

„Az első dalt lehoztam hiba nélkül, pedig sok volt a raprész. Fontos volt nekem ez a T. Danny szám, innen is csókoltatom őt! A második dalban is felszabadult voltam, az is úgy sikerült, mint ahogy elpróbáltuk. Bár Mary biztos kijavítana, hogy hamis volt a hangom. De azt is mondta, hogy meg van elégedve, és nekem csak ez számít” – fogalmazott a Borsnak nyilatkozva. Azt is elárulta, mit szól azokhoz az internetes véleményekhez, amik a múltját firtatják…

Aurelio boldog, hogy A Nagy Duett döntő adásába jutott, de megvan a véleménye a negatív kommentekről... (Fotó: MW archív)

„A kommentelők java része támogat minket, ahogy látom. Az, aki nem szimpatizál velem, annak azt üzenem, hogy engem nehéz megsérteni! Már mindenen túl vagyok. Egy anyám van, mindenki másom meghalt. Nem nagyon tudnak már engem megbántani semmivel. Nyilván megakad a szemem egy-egy kommenten, például ezzel a bezártság-sztorival kapcsolatban. De én ezt viselem, vállalom.”

Ezt a cipőt bárki felhúzhatja, utánam csinálhatja… Bár inkább mégse! A szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket. De az én hibáimból az okos ember tud tanulni, és el tudja kerülni, hogy elkövessen olyasmit, amit én.

„Én most új emberként, más életfelfogással vagyok a színpadon! Családapaként, ugyanis gyönyörű családom van. Ezen kívül nem dohányzom, nem iszom alkoholt és tanulgatok énekelni!” – zárta mosolyogva mondandóját Aurelio.