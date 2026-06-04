Komoly betegséggel küzd A mi kis falunk sztárja

Szerdán este rendezték meg a Vígszínházban azt a nagyszabású jótékonysági gálát, amely a háttérdolgozók megsegítésére jött létre, ám az egyik legjobban várt fellépő szomorú hírt közölt a Facebook-oldalán. Ágoston Katalint egy hirtelen jött betegség ledöntötte a lábáról, az orvosok pedig pihenést írtak elő neki.

Ágoston Katalin, A mi kis falunk sztárja lebetegedett (Fotó: Bors)

Ágoston Katalin gégegyulladással küzd

A Vígszínház falai között egy rendkívül nemes cél érdekében fogtak össze az ország legnépszerűbb előadói. A reflektorfényben ezúttal azok a háttérben dolgozó szakemberek állnak, akik nélkül a függöny sem gördülhetne fel. Díszletezők, kellékesek, öltöztetők és fénytechnikusok, akik mindennapi áldozatos munkájukkal segítenek. Az est egyik fénypontjának ígérkező sztárja egy szomorú posztban vallotta be, hogy szervezete egy komoly betegséggel küzd, így nem tud színpadra állni.

Este 7 óra, Vígszínház! Jótékonysági gála a színházi háttérdolgozókért. Sajnos a sors (és egy makacs gégegyulladás) közbeszólt, így én nem tudok színpadra lépni ma este, amit borzasztóan sajnálok

– olvasható a szívbemarkoló közleményben.

Az orvosok kényszerpihenőt írtak elő

Bár a döntés orvosilag teljesen indokolt, A mi kis falunk sztárját lelkileg borzasztóan megviselte a helyzet. Ágoston Katalin egy rendkívül empatikus ember, akinek a színházi háttérmunkások ügye szívügy volt, így duplán fájlalja, hogy pont ezen az eseményen nem tudott a színpadra állni.

Ágoston Katalin nem tudott színpadra állni (Fotó: Facebook)

Peller Károly rendezése garantálta a felejthetetlen élményt

Maga Ágoston Katalin színésznő is arra buzdított mindenkit, hogy a hiánya ellenére se hagyják ki ezt a különleges kulturális csemegét, hiszen a színfalak mögött egy igazi zseni tartja kézben a szálakat. "De Ti menjetek, töltsétek meg a nézőteret! Csodálatos művészek és egy fantasztikus műsor vár rátok Peller Károly rendezésében. Segítsünk együtt azoknak, akik nélkül nem létezne színház!" – fogalmazott.