Zsigmond Angi forró bőrszerelésben mutatta meg, mit veszített az exe!

Zsigmond Angi nemrég még Mészáros Bende oldalán kereste a boldogságot, ám a sztárpár útjai a közelmúltban végleg elváltak. Angi a hazai influenszer- és zenei világ egyik legmeghatározóbb alakja, akinek magánéletét mindig óriási érdeklődés övezi. Mostani átalakulása azonban komoly lavinát indított el a kommentszekcióban, ahol a rajongók és a kritikusok egymásnak feszülve vitatták meg a látottakat. Sokan úgy vélik, hogy a fiatal tehetségnek kifejezetten jót tett a különválás, míg mások szerint átesett a ló túloldalára.

Mészáros Bende exe, Zsigmond Angi megmutatta a vadító oldalát (Fotó: Szabolcs László)

Zsigmond Angi nekivetkőzött: Ez már a bosszú?

A közösségi médiát valósággal felrobbantotta az a felvétel, amin a híresség egy egymásra halmozott fekete bőrövekből álló ruhában feszít. A látvány önmagában is sokkoló, de a lényeg a kísérőszövegben rejlik. Angi a saját privát felületén ugyanis kendőzetlen őszinteséggel így fogalmazott:

Azt hiszem, szakítás után muszáj lesz glow uppolnom.

Ez a mondat azonnal egyértelművé tette a rajongók számára, hogy a dögös fotósorozat nem a véletlen műve, hanem egy tudatos, exnek szóló hadüzenet. A „glow up”, vagyis a szakítás utáni látványos megszépülés és stílusváltás a modern párkapcsolatok egyik legnagyobb fegyvere, amellyel a felek megmutatják: egyedül még sikeresebbek és dögösebbek, mint valaha. A rajongók jelentős része szerint Anginak pont erre a drasztikus lépésre volt szüksége ahhoz, hogy lezárja a múltat és új életet kezdjen.

Végre kivirágoztál! Gyönyörű vagy, te vagy a legcsodálatosabb

– írta az egyik leglelkesebb követő. Sokan úgy látják, hogy a kapcsolat béklyóitól megszabadulva a fiatal énekesnő végre önmaga lehet, és a magabiztossága egyszerűen ragyog a képernyőről.

Durván betámadták az énekesnőt

Azonban nem mindenki fogadta kitörő örömmel a radikális stílusváltást. A kritikusok valóságos össztüzet zúdítottak a sztárra a hozzászólások között. Sokan úgy vélik, hogy ez a fajta magamutogatás már túlmegy a jó ízlés határán, és teljesen felesleges ennyire agresszívan provokálni a nyilvánosságot és a korábbi partnerét.

Ez már nagyon sok, jobb lenne, ha híznál, asszony

– jegyezte meg egy csalódott kommentelő, aki szerint a kevesebb néha több, és a túlzottan merész bőrszett inkább kétségbeesett segélykiáltásnak tűnik, mintsem valódi, megújulásnak. A vitát azonban maga az érintett is szította, ugyanis különleges interakciót ígért a követőinek:

Kommenteket like-olom ma kivételesen

– írta, amivel még inkább arra ösztönözte a tömeget, hogy kifejtsék a véleményüket. Ez a lépés egyértelműen bevált, hiszen a bejegyzés alatt másodpercek alatt százával záporoztak a reakciók.