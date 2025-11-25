Hoppá: Marics Peti meglepő vallomást tett Tóth Andiról

Marics Peti, a VALMAR duó híres énekese újra a figyelem középpontjába került, amikor is a Megasztár helyszínén szóba került korábbi szerelme, Tóth Andi. Az énekes nem félt őszintén kimondani, hogy szerinte Andinál nem sok jobb van, és ez a kijelentés azonnal heves reakciókat váltott ki a rajongók körében. A kérdés már csak az: valódi vallomás vagy tüzes beszólás volt ez az énekes részéről?

Marics Peti vallomása mindent elárult (Fotó: TV2/hot! magazin)

Marics Peti és Tóth Andi: Újra a rajongók szívében

A beszélgetés során Marics Péter így fogalmazott:

Hát a Tóth Andinak a neve azért került szóba, mert hát nem sok jobb van nála. Úgyhogy itt pont ez van kifejezve. Úgy éreztem, Jennifer Lopez neve helyett tehát jobb, ha az ő nevét mondom.

Szavai azonnal elindították a rajongói reakciók lavináját. Egy fiatal lány így vélekedett:

Ez aranyos, remélem még együtt lesztek, szurkolok nektek, az idő megold mindent.

Más követők pedig azt osztották meg, hogy Peti még mindig teljesen szerelmes lehet exbarátnőjébe.

Full szerelmes még mindig a fiú, de ezzel semmi gond nincs, sőt.

Egy hozzászóló aztán azt érezte, mintha a videó egy szerelmi vallomás lett volna: „Ez felért egy szerelmi vallomással.” És volt, aki egyenesen azt írta: „Ezt már kár mentegetni.”

A kommentekből világosan látszik, hogy a rajongók újra látni akarják együtt Marics Petit és Tóth Andit, minden kis gesztust, utalást azonnal észrevesznek. Bár csak egy rövid vallomás volt: hatása messze túlmutatott ezen, hiszen a követők számára az őszinteség és a személyes érzelmek vállalása a legfontosabb.

Tóth Andi Marics Peti exeként kapott őszinte vallomást (Fotó: Hegedűs Márk/hot! magazin)

Miért pont Tóth Andi?

Marics Peti megnyilvánulása után egyértelművé vált: nemcsak személyes érzések vezérelték, amikor exét említette. Egyszerűen úgy érezte, hogy nála nincs jobb, ezért esett a választása Tóth Andira. Ezzel a gesztussal pedig nemcsak a múlt iránti tiszteletét fejezte ki, hanem őszinte véleményét is. A pillanat így nem csupán nosztalgia az ex szerelmeseknek, hanem egy megható és örömteli élmény is a rajongók számára.

A rajongók reakciója

A TikTokon a hozzászólások folyamatosan érkeztek, a követők pedig örömmel fogadták, hogy Marics Peti nyíltan beszélt a múltról. A kommentekből egyértelmű volt, hogy a közönség nem csupán emlékezni szeretne, hanem azt is várja, hogy a pár újra együtt legyen.