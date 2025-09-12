Tóth Andi csalódást okozott a rajongóknak: „Csak a proli show maradt”

A fiatalok korábban szinte megőrültek Tóth Andi dalaiért, és úgy érezték, szinte bármihez nyúl, azt siker koronázza. Ám visszavonulása óta mintha egyre kevesebb elismerésre méltó eredményt tudna felmutatni. Az egykori rajongók most azt találgatják, hogy talán már Tóth Andi ruhamárkája is befuccsolt, így lassan csak a „proli shownak” titulált X-Faktor marad meg a munkásságából.

A csalódott rajongók szerint Tóth Andi visszavonulása óta csak egyre lejjebb süllyed (Fotó: Ripost)

Tóth Andi márkája elsősorban fiataloknak célzott, vagány, egyedi ruhákat árult, ám az utóbbi időben nagy a csend a cég körül. Sokan úgy érzik, az énekesnő már nem az, akihez az új generáció kapcsolódni tudna, és ez leginkább az utóbbi években változott meg.

Szerintem ő nagyon nem releváns a fiatalok között. Az én köreimben egyetlen Tóth Andi rajongóval sem találkoztam még. Ez a stílus viszont, amit képviselni akar, nem pörög más generációkban

– jelentette ki valaki a Backoff márkáról szóló poszt alatt.

„Nagyon kellemetlen, azt hittem, rég megszűnt” – tette hozzá egy másik kommentelő.

„Már az első napon is csak egy csaj ment be, őt is szétalázta” – állította egy másik követője, bár persze bizonyítékkal ezt nem támasztotta alá.

A rajongók szerint Tóth Andi régen igazi példakép volt, de úgy érzik, mára ez megváltozott (Fotó: Ripost)

Tóth Andi főzőműsora is megszűnt?

Bár az énekléssel felhagyott, és a jelek szerint a divatiparba sem sikerült betörnie, de ez nem vette el a kedvét attól, hogy tavaly új projektbe fogjon. Tóth Andi saját műsort indított, amiben különböző recepteket készített el a konyhájában, miközben különböző sztorikat mesélt az életéből. Ezt szerették is a rajongók, de egy ideje se híre, se hamva az új részeknek, amivel ismét csalódást okozott a nézőinek. Emellett persze az X-Faktor mentoraként továbbra is szerepel, ami nem sokat segít a helyzeten.

Nem csinál már semmit, amibe munkát kellene pakolni, csak a proli show maradt, amit X-Faktornak csúfolnak. Egyre lejjebb süllyed

– írták.

„Nem hiszem el, hogy mi lett ebből a lányból… A visszavonulását még megértettem, a főzős videóit pedig kifejezetten szerettem, de már neki is csak a pénz számít. Csalódás, hogy ilyenekhez adja az arcát” – tette hozzá egy kiábrándult hozzászóló.