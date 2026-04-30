"Az emberek gonoszok" – Tolvai Reni végre elárulta! Ezért nem jelenik meg Kállay-Saunders András oldalán

Tolvai Reni nem csak A Nagy Duett színpadát hódította meg Lakatos Lacival az oldalán, de legújabb videóklipje is lenyűgözte rajongóit. Reni karrierje hihetetlen fordulatszámon pörög, közösségi oldalain is nagyon aktív, rengeteg tartalmat láthatunk tőle, és gőzerővel készül közelgő fellépéseire. Erről mesélt lapunknak, és végre azt is tisztázta: mi az oka annak, hogy a Kállay-Saunders Andrással való kapcsolatáról – a hatalmas érdeklődés ellenére – szinte semmit sem mutat meg a külvilágnak.

Tolvai Reni A Nagy Duett 2026 döntőig énekelte be magát (Fotó: Szabolcs László)

Ezt a döntést hozta Tolvai Reni és Kállay-Saunders András

Bár a színpadon mindenét kiadja, a magánélete kapuit szigorúan zárva tartja. Tolvai Reni exkluzív interjúban beszélt a Borsnak karrierjéről, és arról is, hogy ebbe miért nem hajlandó Andris nevét belekavarni a közösségi médiában.

Tolvai Reni párja akkor is Kállay-Saunders András, ha ezt nem kürtölik világgá (Fotó: László Szabolcs)

A Nagy Duett az életem egyik legnagyobb utazása volt, imádtam, valami másba kipróbálni magam. A Lacival meg szerintem tök sok mindent tanultunk egymástól. A felkérésnél gondolkoztam azért, hogy kell-e ez nekem, mert akkor még nem mondták meg ki lesz a párom. De hát nagyon jól sült el! Azóta pörög minden, most az úgy dalokon dolgozom, stúdiózom, meg próbálunk a zenekarral

– kezdte Reni, aki a minap megosztotta Instagram oldalán Kállay-Saunders András koncertjének promócióját is, ezért lapunk kíváncsi volt arra, hogy hogyan fog ő erre a koncertre megérkezni, mint fellépő, mint Andris párja, vagy mint egy jó barát:

Nem, itt nem lépek fel, itt szigorúan néző, tapsoló és rajongó leszek! Igen, úgy, mint a párja, persze! Mi ezzel nem haknizunk. Száz évvel ezelőtt mi ezt eldöntöttük, hogy azt szeretnénk, ha külön előadóként kezelnének minket, nem, mint egy celeb párost, mert annak mindig ilyen megpecsételős hangvétele van. Szóval akkor nem úgy vagy kezelve, mint egy külön előadó, hanem egy ilyen celeb “couple”, és én ettől így rosszul vagyok. A másik meg, hogy a privát életed az a privát életed, én a családomról se osztok meg bármit is. Az, hogy nekem a zene a munkám és erről osztok meg az az én dolgom. A magán dolgaimat nem szeretem megosztani mert amúgy meg az emberek gonoszok

– jelentette ki határozottan Tolvai Reni. A gyönyőrű énekesnő ezek mellett azt is elárulta, hogyan fog a mostani hosszú hétvégéje telni: „Csomó koncertem lesz. Jönnek a fesztiválok, a szabad téri rendezvények, úgyhogy ezeket nagyon várom! Május elsején van most két fellépésem, másodikán Andris koncert, harmadikán pedig Komáromba zenekaros bulim van, szóval ez a hétvége elég nagy őrület lesz!”