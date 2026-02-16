Tolvai Reni A Nagy Duettről: "Nagyon büszke vagyok Lacira!"

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
2026. február 16. 19:55
Szem nem maradt szárazon, amikor a szuperdögös énekesnő kilibbent a TV2 színpadára, hogy Lakatos Lacival letolják 50 Cent és Olivia örökbecsű slágerét. Tolvaj Reni úgy ragyogott, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Reni A Nagy Duett után értékelte produkciójukat és elárulta bomba alakjának titkát is.
Tolvai Reni meglehetősen merész szettben robbant be vasárnap este A Nagy Duett 2026 színpadára. Az énekesnő vadító hitelességgel hozta a tőle elvárható formát mind hangilag, min pedig a külsejét tekintve. Kinyitott a Candy Shop, vagyis a cukorkabolt és a TV2 stúdiója pillanatok alatt megtelt fülledt erotikával. Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy Tolvai Reni és Lakatos Laci beénekelték és betáncolták magukat A Nagy Duett továbbjutói közé.

Tolvai Reni felperzselte A Nagy Duett színpadát. És ott volt még Lakatos Laci is.
Tolvai Reni felperzselte A Nagy Duett színpadát. És ott volt még Lakatos Laci is (Fotó: Szabolcs László)

Tolvai Reni nagy duettes élményéről: „Nagyon boldog vagyok, hogy továbbjutottunk!”

Nehéz úgy beszélnem a produkciómról, hogy még nem láttam, de amint hazaérek, vissza fogom nézni. 

Ami biztos, hogy mi nagyon jól érzetük magunkat a színpadon. Minden a helyén volt, amit elterveztünk.

 Nagyon büszke vagyok Lacira. Az meg, hogy egy helyen kicsit összegabalyodott a szöveg, benne van… Nagyon boldog vagyok, hogy továbbjutottunk és a jövő héten egy teljesen más stílust tudunk majd mutatni” – tett ígéretet kollégánknak az első élőshow után Tolvai Reni.

293A9151 Tolvai Reni Lakatos Laci Nagy Duett
Tolvai Reni és Lakatos Laci nagy duettes performansza igen komolyra sikeredett (Fotó: Szabolcs László)

„Annyit sportolok, amennyit csak tudok”

Természetesen mi sem mehettünk el szó nélkül a tény mellett, hogy az énekesnő már A Nagy Duett első adásában sem hagyott túl sokat a képzeletünknek, vagyis megmutatta formás idomait. Tolvai Reni örült a bókoknak, majd elárulta, rengeteg munkája van ebben: „Pár évvel ezelőtt életmódot váltottam és persze eltelt 15 év. Szóval ki néz ki úgy ma, mint 15 éve? Persze próbálok egészségesen étkezni és annyit sportolok, amennyit csak tudok. Illetve sokat aludni” mondta lapunknak az énekesnő.

 

