Hová lett a Barátok közt Novák Lacija? Megtaláltuk! Ezért tűnt el Tihanyi Tóth Csaba

Miközben a hazai sztárok jelentős része egyik műsorból a másikba vándorol, a Barátok közt egykori Novák Lacija egészen mással tölti a mindennapjait. Tihanyi Tóth Csaba a Borsnak adott exkluzív interjújában mesélte el, pontosan mivel foglalkozik most, és ki az, aki már több mint húsz éve jóban-rosszban mellette áll. Az interjú során arra is fény derült, mi az a megdöbbentő ok, amiért zsinórban mond nemet a tévéfelkérésekre.

Tihanyi Tóth Csaba felesége Bognár Rita kiváló operetténekesnő (Fotó: Mw archívum)

Így él most Tihanyi Tóth Csaba

A népszerű színésznek hosszú évekig a magyarok milliói kísérték figyelemmel a mindennapjait a tévéképernyők előtt. A Barátok közt befejezése óta azonban sokan hiányolják Novák Laci felejthetetlen karakterét, ezért lapunk megkereste a karaktert életre keltő Tihanyi Tóth Csabát, aki elmesélte mi teszi ki manapság a mindennapjait.

Én a mai napig járom az országot a feleségemmel, Bognár Ritával, aki kiváló operetténekesnő. Gyakorlatilag mi szórakoztatunk a Tihanyi Vándor Színpaddal, zenekarral, táncosokkal. Popzenekarunk is van cigányzenekarunk is van, és több mint kétezer fellépést tudhatunk magunk mögöttünk, és már most decemberig be is vagyunk táblázva. Nekem ez a legnagyobb boldogságom, mert én szeretek örömet szerezni. De ami a legjobb ebben, hogy nem kell itthon a feleségemnek elmesélni az élményeimet, hanem együtt éljük meg!

Tihanyi Tóth Csaba ezután azt is elárulta, hogy bizony a mai napig kapja tévéműsorokba a felkéréseket, de ezeken csak ritka esetekben gondolkozna el:

Tihanyi Tóth Csaba Novák Laci szerepét játszotta a Barátok köztben 23 évig (Fotó: Mw archívum)

A héten is kerestek, a tévétől, hogy menjek Dél-Amerikába, Kolumbiába a dzsungelbe. Ezeket megmérettetéseket én nem vállalom, a pénz, amit meg kínálnak érte engem baromira nem érdekel. Én nagyon jól érzem magam a komfortzónámban. Nagyon jól megvagyok ezek nélkül a felkérések nélkül is, mert nem vonzz se az anyagi része, se azok a megpróbáltatások, hogy hernyót kelljen ennem, vagy taxiért rohanjak. Ezt a luxust, hogy én megengedhetem magamnak a Barátok köztnek köszönhetem. Én voltam bőven eleget a tévében, szóval ez a hiúsági része nem hoz lázba. Ha felkérést kapnék egy szappanoperába, vagy egy újonnan induló műsorba, sorozatba, ami olyan és érdekel, azon nyilván elgondolkoznék!

– nyilatkozta Tihanyi Tóth Csaba.