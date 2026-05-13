Szulák Andrea: „Sok meló volt a gyereknevelésben”

Szulák Andrea és lánya sokszor jelennek meg együtt különböző eseményeken, és az énekesnő gyakran a közösségi oldalon osztja meg életük egy-egy fontosabb pillanatát. Az ördög Pradát visel 2. bemutatójára is együtt érkeztek, ahol tündököltek a vörös szőnyegen.

Szulák Andrea lánya, Rozina gyönyörű nővé érett (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Szulák Andrea a gyermekéről vallott

A sikeres énekesnő ritkán avatja be az olvasót magánéletébe. Most azonban lányával közösen jelentek meg a mozipremieren, Andrea pedig annyit elárult, hogy a gyermeknevelés nem minden esetben sétagalopp, ezen a téren is csak sok munkával lehet jó eredményt elérni. Az édesanyát arról kérdezte a hot! magazin, hogy mi a titkuk, és hogy mennyire sikerült összeegyeztetnie a karriert az anyaszereppel.

„Remélem, hogy sikerült. Sok meló volt a gyereknevelésben” – mesélte nevetve Andrea. – „Bevallom, az első rész az egyik kedvenc filmünk, így egy évben egyszer egészen biztosan megnézzük, én elsősorban főzés közben. Úgy gondolom, hogy ez a film nem csupán kortalan, hanem egy igazi kultfilm is, tele jó karakterekkel és poé­nok­kal.”

Miranda Priestly-t, a törtető, ­mindenkin átgázoló főszerkesztőt Meryl Streep alakítja. Rozina nem titkolta, hogy egy kicsit vele is képes azonosulni. Ugyanakkor azt is elárulta, hogy milyen édesanya Szulák Andrea.

„Mindegyik szereplővel képes vagyok azonosulni” – mondja Szulák Andrea gyermeke. „Miranda szigora számomra egy pontig kicsit példamutató, és ezáltal izgalmas is. Anyát viszont nehéz lenne egyetlen szóval jellemezni.”

Azt pontosan látom és tudom, hogy mindig úgy nevelt, hogy példaként lehessen előttem az élete, én pedig igyekszem ezt követni.

Szulák Andrea nyáron hatalmas koncertet ad (Fotó: Gáll Regina/Bors)

Szulák Andrea számára a nyár egyet jelent a rengeteg munkával, júniusban hatalmas koncertre készül.

„Rengeteg munkám lesz a nyáron. Készülök egy nagyszabású koncertre a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, 06. hó 06-án, ami állítólag egy ördögi szám, és éppen ezért is nagyon várom. Biztosan vagyok abban, hogy nem lesz időm unatkozni, mert emellett is rengeteg munkám lesz.”