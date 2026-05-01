„Sokszor besokalltam” – Szulák Andrea vallomása a visszavonulásról

Szulák Andrea neve mára összefonódott a minőségi szórakoztatással, legyen szó a színpadról vagy a televízió képernyőjéről. Az ország egyik legsokoldalúbb művésznője most egy Borsnak adott interjúban engedett betekintést a kulisszák mögé, felfedve személyiségének rejtett oldalát is. A cikkben feltárjuk, miért döntött a háttérbe vonulás mellett, és hogyan látja saját magát a sikerei tükrében. Kiderül még az is, mi vezette egykor a műsorvezetői székbe, és miért érzi úgy, hogy eljött az idő az irányváltásra.

Szulák Andrea és a kőkemény valóság: „Nem tartom magam kimagasló egyéniségnek”

Sokan egy legyőzhetetlen, acélos jellemnek látják, aki minden akadályt könnyedén vesz, de a művésznő képe saját magáról jóval árnyaltabb. Amikor arról kérdeztük, erős női karakternek tartja-e magát, meglepően szerény választ adott.

Nem tartom magam kimagasló egyéniségnek, engem nagyon sokan annak tartanak, aminek nyilván meg van az oka. Meg van egy életutam, ami ilyen következtetésekre visz embereket, de az, hogy én mit gondolok magamról, az nem mindig van szinkronban azzal, amit rólam gondolnak

– fogalmazott titokzatosan, utalva arra, hogy a sztárvilág csillogása mögött egy érzékeny és megfontolt ember rejlik.

A véletlen, ami mindent megváltoztatott

Kevesen tudják, de Szulák Andrea televíziós karrierje egyáltalán nem volt tudatosan eltervezve. A sors keze és egy szerencsés véletlen kellett ahhoz, hogy az ország egyik legkedveltebb háziasszonyává váljon.

Nagyon-nagyon rég volt már, amikor ez elkezdődött. Az első műsorban, amiben voltam, játékosként hívtak csak el, és ott úgy gondolták az alkotók, hogy alkalmas lehetek arra, hogy ilyen kísérleti szinten vezessek műsort. Aztán pedig ott ragadtam, mivel hogy sikeresek voltak a műsorok

– emlékezett vissza a kezdetekre. Ez a „kísérlet” végül nézettségi rekordokat és országos népszerűséget hozott számára, mégis eljött a pont, amikor be kellett húznia a kéziféket.

„El lehet fáradni ettől” – Ezért intett búcsút a műsorvezetésnek

A csúcsról nem könnyű távozni, de Andreában megvolt az az erő és bölcsesség, hogy felismerje a határait. A folyamatos készenlét, a reflektorfény és a feszített tempó végül nála is betette a kaput.

Sokszor besokalltam persze! El lehet azért fáradni ettől. Meg azért ez nagyon sokat ki is vesz az emberből

– vallotta be őszintén. Bár elismerte, hogy a képernyő rengeteg szeretetet és figyelmet adott számára, amire akkoriban szüksége is volt, ma már egészen más prioritások vezérlik.