Fél a bosszútól, elköltözött a kisfiút felrúgó karateedző

Nem született döntés a szolnoki bíróságon a férfi ügyében, aki két éve egy kalandparkban "nevelési célzattal" felrúgott egy kisfiút. Április végén újabb szakértőket hallgatott meg az első fokon eljáró bíróság, a tárgyalásra a vádlott Dániából érkezett.

A szörnyűséget rögzítette a kalandpark kamerája, mégis tagad a kisfiút felrúgó karateedző/ Fotó: Szolnoki Városüzemeltetési Kft.

A magát ártatlannak valló férfi azért költözött külföldre, mert tartott a népharagtól és féltette a családját.

A kisfiút felrúgó karateedző félti családját

A férfi a Blikk információi szerint repülővel érkezett Magyarországra Koppenhágából. A jászberényi karate edzőről ismerősei szerint ezért hagyta el az országot, mert szerinte megbélyegezték, börtönben akarják látni, és itthon munkát sem kap már.

Mint azt megírtuk, 2024 júliusában a szolnoki kalandparkban az 50-es éveiben járó férfi elrángatta az egyik kisgyermeket, majd olyan brutálisan kirúgta a lábát, hogy a gyerek lefejelte a földet. Ezután magára hagyta a földön fekvő, síró gyereket. A. Tibor bár az eset után egy hónappal bocsánatot kért az anyukától, mindent tagad, sőt az állítja, a szülő is hibás, mert nem hívta fel a figyelmét a gyermek különleges nevelési igényeire. A hőség és a gyerekek okozta feszültséggel védekezik, szerinte a gyermekkel szemben alkalmazott rúgása nem volt veszélyes, sőt, rúgás sem volt.