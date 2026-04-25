Szulák Andrea meglepő vallomást tett, lezárul egy korszak: „Ennek itt lesz vége”

A népszerű művész, Szulák Andrea hosszú évtizedek óta meghatározó alakja a hazai szórakoztatóiparnak. Színpad, televízió, koncertek, színház, mindenhol bizonyított már, és egy egész generáció nőtt fel rajta. Most azonban egy olyan vallomást tett, amelyből kiderül, hogy elérkezett egy ponthoz, ahol már tudatosan húzza meg a határait, és nem akar mindenáron megfelelni.

Szulák Andrea fiatalon lett országosan ismert, azóta is töretlenül sikeres a pályája (Fotó: Palikék Világa Podcast / YouTube)

Szulák Andrea: „Számon kérhető generáció vagyunk”

Szulák Andrea színésznő hosszú, sikeres életpályát tudhat maga mögött. Fiatalon lett országosan ismert, és a színészet mellett énekesnőként és műsorvezetőként is egy ország szerette meg. Elárulta, hogy szerinte az ő generációja még egészen más világban kezdte a pályáját, és ennek súlyát ma is érzi.

„Hatvankettő elmúltam. Azt hiszem, az a generáció vagyok, aki számon kérhető. A mi nyomaink még kézzelfoghatóan a jelenben vannak, és nem lehet letagadni. Megpróbálom ebből a legjobbat kihozni, és valamikor sikerül és valamikor nem” – mondta.

Hozzátette, hogy az ismertség és a népszerűség mögött rengeteg munka van, és nem egyik napról a másikra jutott el oda, ahol most tart.

Az, hogy hogyan közlekedem a világban, az egy helyes pozicionálás eredménye, amiben munka van. Nagyon nehéz megmaradni egyszerű, hétköznapi embernek, amikor a tévéből, a színházi színpadokról, koncertekről te köszönsz vissza. Nekem volt időm ehhez hozzászokni, tehát nem tegnapról holnapra lettem gigasztár, hanem hosszú évek apróbb és nagyobb munkáinak eredményeképpen ismert meg egy ország és talán kedvelt meg sok ember

– fogalmazott.

„Ennek itt lesz vége”

Szulák Andrea arról is beszélt, hogy ma már pontosan érzi a határait, és nem fél meghúzni azokat, ha szükséges.

Most már pontosan tudom a saját korlátaimat, ugyanis menet közben lettek korlátaim. Nem nagyon voltak hosszú évtizedeken keresztül, de ahogy megy az idő, változik a saját felelősségem is. Például Pécsett játszottam legutóbb a Chicago musicalben Morton mamát, fantasztikus rendezés volt, és nagyon jól éreztem magam a kollégák között. Az utolsó előadáson a jelenetemre vártam, és akkor azt mondtam, hogy ennek itt lesz vége

– mesélte.