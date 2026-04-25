Szulák Andrea meglepő vallomást tett, lezárul egy korszak: „Ennek itt lesz vége”

A népszerű művész, Szulák Andrea hosszú évtizedek óta meghatározó alakja a hazai szórakoztatóiparnak. Színpad, televízió, koncertek, színház, mindenhol bizonyított már, és egy egész generáció nőtt fel rajta. Most azonban egy olyan vallomást tett, amelyből kiderül, hogy elérkezett egy ponthoz, ahol már tudatosan húzza meg a határait, és nem akar mindenáron megfelelni.
Szulák Andrea színésznő hosszú, sikeres életpályát tudhat maga mögött. Fiatalon lett országosan ismert, és a színészet mellett énekesnőként és műsorvezetőként is egy ország szerette meg. Elárulta, hogy szerinte az ő generációja még egészen más világban kezdte a pályáját, és ennek súlyát ma is érzi.
„Hatvankettő elmúltam. Azt hiszem, az a generáció vagyok, aki számon kérhető. A mi nyomaink még kézzelfoghatóan a jelenben vannak, és nem lehet letagadni. Megpróbálom ebből a legjobbat kihozni, és valamikor sikerül és valamikor nem” – mondta.
Hozzátette, hogy az ismertség és a népszerűség mögött rengeteg munka van, és nem egyik napról a másikra jutott el oda, ahol most tart.
Az, hogy hogyan közlekedem a világban, az egy helyes pozicionálás eredménye, amiben munka van. Nagyon nehéz megmaradni egyszerű, hétköznapi embernek, amikor a tévéből, a színházi színpadokról, koncertekről te köszönsz vissza. Nekem volt időm ehhez hozzászokni, tehát nem tegnapról holnapra lettem gigasztár, hanem hosszú évek apróbb és nagyobb munkáinak eredményeképpen ismert meg egy ország és talán kedvelt meg sok ember
– fogalmazott.
Szulák Andrea arról is beszélt, hogy ma már pontosan érzi a határait, és nem fél meghúzni azokat, ha szükséges.
Most már pontosan tudom a saját korlátaimat, ugyanis menet közben lettek korlátaim. Nem nagyon voltak hosszú évtizedeken keresztül, de ahogy megy az idő, változik a saját felelősségem is. Például Pécsett játszottam legutóbb a Chicago musicalben Morton mamát, fantasztikus rendezés volt, és nagyon jól éreztem magam a kollégák között. Az utolsó előadáson a jelenetemre vártam, és akkor azt mondtam, hogy ennek itt lesz vége
– mesélte.
A döntés mögött komoly felismerés állt, hiszen tudja, hogy bizonyos szerepeket már nem tudna ugyanazzal az energiával és hitelességgel eljátszani.
Több új musical szerepet, amiben magassarkú cipőben, befűzve, piros parókában kell lenni, már nem fogok vállalni. Másik szintre lépek. Nem tudnám hitelesen, őszintén megcsinálni, a fizikai és idegi terhelését bírni, mert nem menne
– mondta.
A műsorvezetéshez való viszonyáról is őszintén beszélt, és arról, hogyan látja a mai világot.
Megváltozott a világ szerintem, és nem vagyok száz százalékig biztos benne, hogy az én gondolataim és kérdéseim sok emberrel hasonlóak lennének. Egy bizonyos szemszögből látom a világot, de ez nekem elég. Mindenki kommunikál, megnyilvánul, kommentel, hatalmas a zaj. Ilyenkor mindig a szél ellen megyek, tehát ha nagy a zaj, akkor kussolok. Ha csend van, akkor harsogok
– mondta Szulák Andrea énekesnő.
A vallomása jól mutatja, hogy Szulák Andrea ma már nem akar mindenáron megfelelni, inkább tudatosan választja meg, mikor és hogyan szólal meg, és hogy milyen feladatokat vállal.
