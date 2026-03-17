Megdöbbentő pillanat a Kincsvadászok VIP-ban: Szulák Andrea még Tillát is meglepte

Szulák Andrea egy számára igazán különleges tárggyal érkezett a Kincsvadászok VIP adásába. A színésznő egy csillárt kínált eladásra, amely egész életét végigkísérte. Az énekesnő nehéz helyzet előtt állt, ugyanis érzelmi kötődésén túllépve egy jóval alacsonyabb áron kényszerült megválni a szeretett csillárától, mint azt remélte.
Szulák Andrea édesanyja annak idején szomszédaitól kapta a csillárt, amely hosszú évekig lógott családi otthonukban. Noha az énekes-színésznő ezalatt a lámpa alatt töltötte gyermekéveit, most mégis úgy érezte, ideje továbbadnia.
Ez egy különleges tárgy, amely gyakorlatilag gyerekkorom óta végigkíséri az életemet. Már nem szolgál, tehát nincs igazi funkciója az életemben, és úgy gondolom, hogy ezektől előbb vagy utóbb, bármennyire is fontos érzelmi töltettel rendelkeznek, meg kell tudnom válni. Egy kicsit talán ez lecke is nekem vagy feladat, másrészt, ha van haszna mások számára, akkor az még sokkal többet jelent majd nekem
– mesélte a TV2 stúdiójában a színésznő.
Megyesi Balázs, a Kincsvadászok szakértője megállapította, hogy a régi ereklye egy 100-120 éves, réz alapú, szecessziós csillár, ami egy klasszikus pesti darab. Az információk hallatán Szulák Andrea elárulta, hogy nem számít neki, mennyiért kel el a csillár, ő a bevételt jótékony célra szeretné fordítani. Ekkor Till Attilát már furdalta a kíváncsiság, vajon mennyi a színésznő hőn áhított álomára.
„Bármit mondhatok? Nem fogtok kinevetni?” – kérdezte aggódva, mire Megyesi Balázs és Tilla határozottan rávágták, hogy természetesen nem. Ezt követően azonban rövidesen megszegték ígéretüket: a félmilliós összeg hallatán a Kincsvadászok műsorvezetőjéből hangosan kitört a nevetés.
Hát azért, jó humora van Andinak
– mondta humorosan.
A csillárt végül Megyesi Balázs 60-80 ezer forint közé helyezte, ugyanis egy apró sérülést vettek észre a lámpa búráján. Az énekesnő láthatóan kissé csalódott lett az összeg hallatán, ám a Kincsvadászok kereskedői előtt brillírozott alkudozási készségeivel! A licitet Dr. Katona Szandra nyerte meg 55 ezer forinttal, ekkor azonban Szulák Andreának sikerült 75 ezer forintra felkerekítenie az árat – noha korábban állította, hogy nem ért az alkudozáshoz: „Alkalmatlan vagyok rá, a legnagyobb lúzer” – mondta az énekesnő, mikor Fejes Tamás megkérdezte tőle, mekkora tapasztalattal rendelkezik az alkudozás területén.
