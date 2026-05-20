Folytatódik A Grace klinika! 2027-ben jön az új spin-off!

Erre nem számítottunk! A több mint 20 éve futó orvosos drámasorozat, A Grace klinika az esős Seattleből a forró Texasba költözik. 2027-ben spin-off sorozatot kap Shonda Rhimes szériája.
Shonda Rhimes és Meg Marinis alkotók és showrunnerek készítik A Grace klinika világának legújabb sorozatát, mely a hírek szerint Texasban játszódik majd. Az új sorozatnak egyelőre nincs címe, de a mottója nagyjából így szól: “az utolsó esély az ellátásra a semmi közepén.”
Az egyelőre nem tisztázott, hogy A Grace klinika showrunnereként dolgozó Meg Marinis lesz-e a texasi epizódok vezetője is, de nagy esély van rá, mert nyilatkozata szerint maga is Texas szülötte, és kimondottan örül neki, hogy a nagymúltú drámasorozat szülőföldjén lelt új otthonra.
Shonda Rhimes íróként vesz részt a projektben, ahogy A Grace klinika is az ő féltett gyermeke volt 2005 márciusi indulása óta. A Shondaland produkciós cég felel majd a szériáért, ezzel folytatódik Rhimes és az ABC stúdió hosszas együttműködése, emellett maga a Shondaland továbbra is szoros kötelékben áll a Netflixsszel, mely együttműködés a Bridgerton család évadait hozta el a nézőknek.
Az már szinte biztos, hogy a texasi spin-off főszereplője ezúttal nem az Ellen Pompeo által alakított Meredith Grey lesz, aki A Grace klinika 19 évada után hagyta el a szériát, persze nem véglegesen. 2023-ban szerepelt utoljára, mint állandó stábtag, de visszatérő vendégszereplőként még fel-felbukkant a későbbiekben is.
A Grace klinika spin-off is hasonló irányba megy a hírek szerint, mely teljesen új szereplőgárdával indít, ugyanakkor lesznek régi ismerős arcok az anyasorozat kedvelt orvosai közül. Itt jegyeznénk meg, hogy a legújabb rezidenscsapatban megismert Dr. Levi Schmitt, akit Jake Borelli alakított, a 21. évadban pont Texasba költözött a párjával, így elképzelhető, hogy őt is láthatjuk az új szériában.
Nem ez lesz az első, már több mint 20 éves A Grace klinikából kiváló külön sorozat. A 2007-ben kezdődő Doktor Addison volt az első A Grace klinika spin-off, Kate Walsh főszereplésével, aki Dr. Addison Mongomery (egykor Shepherd) karakterét alakította A Grace klinikában, de végül Los Angelesbe költözött, hogy ott praktizáljon. Ezután 2018-ban érkezett a 19-es körzet, mely a seattle-i tűzoltó/katasztrófavédő csapatról szólt és szintén visszatérő Grace klinikás karakterekkel operált, például Ben Warren (Jason Winston George), aki a széria egyik legrégebbi tagja, Dr. Miranda Bailey férje volt az anyasorozatban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.