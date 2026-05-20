Folytatódik A Grace klinika! 2027-ben jön az új spin-off!

Erre nem számítottunk! A több mint 20 éve futó orvosos drámasorozat, A Grace klinika az esős Seattleből a forró Texasba költözik. 2027-ben spin-off sorozatot kap Shonda Rhimes szériája.

22 évad után már alig emlékszünk A Grace klinika kezdő színészgárdájára (Fotó: Bob D'Amico/ABC)

A Grace klinika világa új sorozattal bővül

Shonda Rhimes és Meg Marinis alkotók és showrunnerek készítik A Grace klinika világának legújabb sorozatát, mely a hírek szerint Texasban játszódik majd. Az új sorozatnak egyelőre nincs címe, de a mottója nagyjából így szól: “az utolsó esély az ellátásra a semmi közepén.”

Az egyelőre nem tisztázott, hogy A Grace klinika showrunnereként dolgozó Meg Marinis lesz-e a texasi epizódok vezetője is, de nagy esély van rá, mert nyilatkozata szerint maga is Texas szülötte, és kimondottan örül neki, hogy a nagymúltú drámasorozat szülőföldjén lelt új otthonra.

Shonda Rhimes íróként vesz részt a projektben, ahogy A Grace klinika is az ő féltett gyermeke volt 2005 márciusi indulása óta. A Shondaland produkciós cég felel majd a szériáért, ezzel folytatódik Rhimes és az ABC stúdió hosszas együttműködése, emellett maga a Shondaland továbbra is szoros kötelékben áll a Netflixsszel, mely együttműködés a Bridgerton család évadait hozta el a nézőknek.

Ellen Pompeo volt A Grace klinika sorozat bástyája Meredith Grey szerepében, most mi lesz velünk nélküle? ( Fotó: ABC)

Meredith Grey örökre távozott A Grace klinikából

Az már szinte biztos, hogy a texasi spin-off főszereplője ezúttal nem az Ellen Pompeo által alakított Meredith Grey lesz, aki A Grace klinika 19 évada után hagyta el a szériát, persze nem véglegesen. 2023-ban szerepelt utoljára, mint állandó stábtag, de visszatérő vendégszereplőként még fel-felbukkant a későbbiekben is.

A Grace klinika spin-off is hasonló irányba megy a hírek szerint, mely teljesen új szereplőgárdával indít, ugyanakkor lesznek régi ismerős arcok az anyasorozat kedvelt orvosai közül. Itt jegyeznénk meg, hogy a legújabb rezidenscsapatban megismert Dr. Levi Schmitt, akit Jake Borelli alakított, a 21. évadban pont Texasba költözött a párjával, így elképzelhető, hogy őt is láthatjuk az új szériában.

Nem ez lesz az első, már több mint 20 éves A Grace klinikából kiváló külön sorozat. A 2007-ben kezdődő Doktor Addison volt az első A Grace klinika spin-off, Kate Walsh főszereplésével, aki Dr. Addison Mongomery (egykor Shepherd) karakterét alakította A Grace klinikában, de végül Los Angelesbe költözött, hogy ott praktizáljon. Ezután 2018-ban érkezett a 19-es körzet, mely a seattle-i tűzoltó/katasztrófavédő csapatról szólt és szintén visszatérő Grace klinikás karakterekkel operált, például Ben Warren (Jason Winston George), aki a széria egyik legrégebbi tagja, Dr. Miranda Bailey férje volt az anyasorozatban.