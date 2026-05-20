"Egy-egy kezelés után négy-öt nap egy ilyen pokoljárás volt" - Megrázó vallomást tett Dióssy Klári

Kőkemény megpróbáltatásokon van túl Dióssy Klári. A Ridikül népszerű műsorvezetője egy évvel ezelőtt tudta meg, hogy mellrákban szenved, majd ezt követően kezeléseken esett át. Dióssy Klári - aki áprilisban tért vissza a képernyőre -, nemrég a a Sikersztorik-podcast vendégeként mesélt arról az útról, amelyet az elmúlt egy esztendőben bejárt.
A műsorvezető ekkor többek közt azt is felidézte, ahogy a diagnózist követően még az édesapjának sem tudta elmondani telefonon, mi történik vele, így ezt a férje tette meg helyette. Kiemelte azt is, bár sokan a Ridikülből való távozása és a betegsége között összefüggést feltételeznek, a kettő semmi köze egymáshoz - írja a Blikk.
Nem ezért mentem el. Akkor még nem tudtam, hogy beteg vagyok. Egyszerűen azt éreztem hónapok óta, hogy nagyon sok, hogy nem bírom
-- mondta el Klári, aki nem szépített, amikor a kemoterápiáról esett szó:
Nekem kőkemény volt. Egy-egy kezelés után négy-öt nap egy ilyen pokoljárás volt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.