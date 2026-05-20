"Egy-egy kezelés után négy-öt nap egy ilyen pokoljárás volt" - Megrázó vallomást tett Dióssy Klári

Kőkemény megpróbáltatásokon van túl Dióssy Klári. A Ridikül népszerű műsorvezetője egy évvel ezelőtt tudta meg, hogy mellrákban szenved, majd ezt követően kezeléseken esett át. Dióssy Klári - aki áprilisban tért vissza a képernyőre -, nemrég a a Sikersztorik-podcast vendégeként mesélt arról az útról, amelyet az elmúlt egy esztendőben bejárt.

Az elmúlt egy év megpróbáltatásairól mesélt Dióssy Klári

A műsorvezető ekkor többek közt azt is felidézte, ahogy a diagnózist követően még az édesapjának sem tudta elmondani telefonon, mi történik vele, így ezt a férje tette meg helyette. Kiemelte azt is, bár sokan a Ridikülből való távozása és a betegsége között összefüggést feltételeznek, a kettő semmi köze egymáshoz - írja a Blikk.

Nem ezért mentem el. Akkor még nem tudtam, hogy beteg vagyok. Egyszerűen azt éreztem hónapok óta, hogy nagyon sok, hogy nem bírom

-- mondta el Klári, aki nem szépített, amikor a kemoterápiáról esett szó:

Nekem kőkemény volt. Egy-egy kezelés után négy-öt nap egy ilyen pokoljárás volt.



