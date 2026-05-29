A BL-döntő után csukták le az elnököt, kizárták a Bajnokok Ligája győztesét

A Bajnokok Ligája 1992 óta tartó történelmének legnagyobb botrányát rögtön az első szezon meghozta. Az 1993-as BL-döntő után a győztes Marseille majdnem elbukta a trófeát, de Bernard Tapie elnök nem úszta meg a börtönbüntetést. A labdarúgó-Bajnokok Ligája budapesti fináléja előtt megmutatjuk a BL-döntők három legnagyobb botrányát.

Bernard Tapie és a gólszerző Basile Boli a kupával a BL-döntő után Fotó: James Andanson

Vesztegetés a BL-döntő előtt

Az Olympique Marseille 1993-ban az AC Milannal vívta a Bajnokok Ligája legelső döntőjét. A finálé előtt a francia gárda a Valenciennes ellen játszott bajnokit. Bernard Tapie, az OM elnöke az ellenféltől három játékost próbált lefizetni, kérése az volt, játszanak visszafogottan, így könnyítve meg a BL-döntőre készülő Marseille dolgát. Két játékost meg is vesztegettek, a szervezésben Tapie mellett benne volt a technikai vezető és egy játékos is. A Bajnokok Ligája fináléját a Marseille 1-0-ra nyerte meg, de a később kirobbant vesztegetési botrány miatt az UEFA majdnem elvette a trófeát a csapattól. Végül a Marseillet-t kizárták a BL következő szezonjából, címvédőnként sem indulhattak el a sorozatban, Tapie-t pedig korrupciós botrányai miatt bebörtönözték.

Fürdőruhás lány a pályán

2019-ben minden idők egyik legunalmasabb döntőjében a Liverpool 2-0-ra verte a Tottenhamet. A madridi meccs egyik legizgalmasabb jelenete az volt, amikor egy amerikai modell, Kinsey Wolanski fürdőruhában rohant be a pályára. Az ügyből hatalmas botrány lett, a spanyol bíróság a hölgyet és segítőjét összesen 15 ezer dollárra büntette.

Kinsey Wolanski magánszáma Fotó: Etsuo Hara

Káosz a stadion előtt, félórás csúszás

2022-ben Párizsban rendezték a Real Madrid-Liverpool döntőt, mely csak 30 perces csúszással tudott elrajtolni. A tervezett kezdési időpontban még rengeteg Liverpool-drukker várakozott a stadion előtt beléptetési nehézségek miatt. A bajt tetézte, hogy a rendőrök szerint többen is jegy nélkül próbáltak bejutni az arénába. A Real Madrid végül 1-0-ra nyert, később a szervezők mellett az UEFA és a rendőrség felelősségét is vizsgálták.