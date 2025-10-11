„Nem tervezzük, hogy még egyszer költözzünk” – Sydney van den Bosch megmutatta álmai otthonát

A Szerencsekerék egykori háziasszonya, Sydney van den Bosch boldogan, ugyanakkor kissé fáradtan mesélt arról, hogy életének egyik legizgalmasabb időszakát éli: egyszerre készül anyává válni és álmai otthonát befejezni.

Sydney van den Bosch és párja együtt készülnek az új életre.

Fotó: Sydney van den Bosch

A gyönyörű kismama a közösségi oldalán osztotta meg, milyen érzésekkel vágott bele a nagy kalandba.



„Pozitivitás, lelkesedés és naivitás – ez a három jellemzője annak az egy évnek, ami ingatlankereséssel és felújítással telt… vagyis még mindig tart”

– írta Sydney, aki épp családjával költözik új házukba.

A posztban egy pocakosan, hófehér szettben mosolygó Sydney látható, amint boldogan áll az építkezés közepén. Bár a háttérben még létrák és félkész falak árulkodnak a munkálatokról, az öröm minden mozdulatából sugárzik.

„Mások szerint ez sosem lesz kész”

– tette hozzá nevetve.

Sydney van den Bosch nagyon boldog

A fiatal anyuka azt is elárulta, hogy rengeteg tanácsot kaptak az ingatlanvásárlás és felújítás során, de utólag úgy érzi, egy szakértő bevonása sok bosszúságtól megkímélte volna őket.

„Nem bonyolódnánk bele ilyen mértékű galibákba, ha egy hozzáértő jobban felméri a helyzetünket”

– vallotta be őszintén.

A kommentelők is áradoztak róla:

„Sydney gyönyörű kismama vagy!”

– írta egyik követője, míg más így fogalmazott:

„Te vagy a legszebb és legszexibb nő a világon!”

Egy harmadik hozzászóló pedig így biztatta:

„Te egy erős és optimista nő vagy, a kislányotok a legszebb helyen fog felnőni!”

A posztból kiderül, hogy Sydney és férje, Kaszás Benjámin már nem terveznek több költözést, így mindent beleadnak, hogy otthonuk tökéletes legyen. A falra pedig már fel is került a legszebb felirat: „BABY GIRL” – szív alakban felfestve.

A csodás fotókat IDE kattintva tudod megtekinteni.