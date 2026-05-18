Lesújtó hír érkezett a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt

Nagy az aggodalom a PSG-Arsenal budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A francia címvédő aranylabdás játékosa, Ousmane Dembélé megsérült a vasárnapi, szezonzáró bajnoki mérkőzésén.
Ousmane Dembélé már a 27. percben kénytelen volt lejönni a pályáról a Paris FC elleni fővárosi rangadón, és közvetlenül az öltözőbe ment. A hírek szerint combizomhúzódást szenvedett. Bár a végleges diagnózisra még várni kell, a történtek aggodalmat keltettek a PSG szurkolóiban, kedvenc csapatuk ugyanis a május 30-i, budapesti BL-döntőre készül.
Luis Enrique vezetőedző egyébként úgy gondolja, hogy csak a fáradtság miatt nem tudta folytatni a játékot Dembélé, de meg kell várni a vizsgálatok eredményét.
A 29 éves csatárra egyébként a Puskás Arénában megrendezésre kerülő Bajnokok Ligája-döntő után is fontos feladatok várnának, ugyanis tagja a június 11-én rajtoló világbajnokságra nevezett francia válogatott keretnek.
