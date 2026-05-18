A nyílt utcán támadt rá egy férfira, kerékpárral menekült a rabló Gyöngyösön

Nyílt utcán raboltak ki egy 32 éves férfit Gyöngyösön május 13-án este. A rendőrség közlése szerint egy kerékpárral közlekedő fiatal férfi lépett oda az áldozathoz, pénzt követelt tőle, majd erőszakkal megszerezte az értékeit.
A gyanú szerint a 24 éves K. Tamás hátulról lefogta a gyalogost, kivette a telefonját a zsebéből, majd dulakodás alakult ki közöttük. A támadó végül a férfi táskáját is megszerezte, ezután biciklire pattant és elmenekült a helyszínről.
A gyöngyösi rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. Az információk szerint a férfi Hatvanban bujkálhatott a rablás után. A nyomozás során a rendőrök egy hatvani presszó előtt megtalálták és lefoglalták azt a kerékpárt is, amelyet az elkövetés során használhatott.
A 24 éves férfit végül május 14-én fogták el. A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyöngyösi felderítő még szabadidejében, a Hatvani Rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen vett részt az akcióban.
K. Tamás ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság indított eljárást rablás bűntette miatt. A kihallgatása után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság május 16-án elrendelt – írja a police.hu.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.