A nyílt utcán támadt rá egy férfira, kerékpárral menekült a rabló Gyöngyösön

Nyílt utcán raboltak ki egy 32 éves férfit Gyöngyösön május 13-án este. A rendőrség közlése szerint egy kerékpárral közlekedő fiatal férfi lépett oda az áldozathoz, pénzt követelt tőle, majd erőszakkal megszerezte az értékeit.

Kerékpárral rabolt, majd gyorsan elmenekült

Illusztráció: Magyar Rendőrség

A gyanú szerint a 24 éves K. Tamás hátulról lefogta a gyalogost, kivette a telefonját a zsebéből, majd dulakodás alakult ki közöttük. A támadó végül a férfi táskáját is megszerezte, ezután biciklire pattant és elmenekült a helyszínről.

Kerékpárral robogott el a helyszínről

A gyöngyösi rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. Az információk szerint a férfi Hatvanban bujkálhatott a rablás után. A nyomozás során a rendőrök egy hatvani presszó előtt megtalálták és lefoglalták azt a kerékpárt is, amelyet az elkövetés során használhatott.

A 24 éves férfit végül május 14-én fogták el. A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyöngyösi felderítő még szabadidejében, a Hatvani Rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen vett részt az akcióban.

K. Tamás ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság indított eljárást rablás bűntette miatt. A kihallgatása után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság május 16-án elrendelt – írja a police.hu.