KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A nyílt utcán támadt rá egy férfira, kerékpárral menekült a rabló Gyöngyösön

rablás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 15:31
biciklistolvaj
Egy 24 éves férfi a gyanú szerint hátulról lefogott és kirabolt egy gyalogost Gyöngyösön, majd biciklivel elmenekült. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

Nyílt utcán raboltak ki egy 32 éves férfit Gyöngyösön május 13-án este. A rendőrség közlése szerint egy kerékpárral közlekedő fiatal férfi lépett oda az áldozathoz, pénzt követelt tőle, majd erőszakkal megszerezte az értékeit.

Kerékpárral rabolt, majd gyorsan elmenekült
Kerékpárral rabolt, majd gyorsan elmenekült
Illusztráció: Magyar Rendőrség

A gyanú szerint a 24 éves K. Tamás hátulról lefogta a gyalogost, kivette a telefonját a zsebéből, majd dulakodás alakult ki közöttük. A támadó végül a férfi táskáját is megszerezte, ezután biciklire pattant és elmenekült a helyszínről.

Kerékpárral robogott el a helyszínről

A gyöngyösi rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. Az információk szerint a férfi Hatvanban bujkálhatott a rablás után. A nyomozás során a rendőrök egy hatvani presszó előtt megtalálták és lefoglalták azt a kerékpárt is, amelyet az elkövetés során használhatott.

A 24 éves férfit végül május 14-én fogták el. A rendőrség tájékoztatása szerint egy gyöngyösi felderítő még szabadidejében, a Hatvani Rendőrkapitányság egyenruhásaival közösen vett részt az akcióban.

K. Tamás ellen a Gyöngyösi Rendőrkapitányság indított eljárást rablás bűntette miatt. A kihallgatása után őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság május 16-án elrendelt – írja a police.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu