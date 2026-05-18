Elképesztő: Törőcsik Franciska megmutatta, eddig senki sem láthatta - Videó

Kevés olyan színésznő van Magyarországon, aki mindössze pár év alatt akkora sikereket volt képes elérni, mint Törőcsik Franciska. A híresség egymás után szerepelt a kasszasikerekben, hol a színházat, hol a tévét, hol a mozikat hódította meg tehetségével és szépségével – elég csak megemlíteni a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet, illetve a Hunyadi-sorozatot.
Most egy igazán különleges videóval jelentkezett a közösségi oldalán Törőcsik Franciska, ugyanis a felvételen szó szerint repül – persze nem arról van szó, hogy ez a szuperképessége, csupán megmutatta, milyen egy színházi repüléspróba védőhámmal és rögzítéssel.
Ilyen egy „repüléspróba” az @erkelszinhaz-ban, hogy aztán a Hogyan tudnék előadás szó szerint és átvitt értelemben is el tudjon repülni… 😉 Ez a tegnap vasárnap délutáni – az évadban számomra utolsó – előadás valósággal szárnyakat kapott, igazán jót játszottunk, hála kedves közönségünk lelkes figyelmének❣️ Folyt. köv. a jövő évadban… 🛸
– írta az alább megtekinthető, lenyűgöző videóhoz Törőcsik Franciska.
