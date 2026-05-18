Nyári Darinka megnyílt a családjáról: „Egymás barátai, szerelmei is vagyunk Ernővel”

Nyári Darinka a hot! magazinnak elmesélte, hogy a Madách színház állt a legközelebb a szívéhez, ott ismerte meg Ernőt, ott lettek szerelmesek egymásba, ott váltak felnőtté.
Pomázi lány vagy. Meddig laktál ebben a kisvárosban?
Itt nőttem fel, csak néhány évig voltam budapesti lakos. A Madáchban megismerkedtem Ernővel, hamarosan összeköltöztünk, és kényelmesebb volt Pesten maradni: két próba között nem lehetett oda-vissza utazni Pomázra.
Albérletben laktatok?
Szerencsés vagyok, a nagyszüleimtől kaptam egy lakást, ott éltünk. Amikor már azon gondolkodtunk, hogy összeházasodunk, szeretnénk gyereket, megkérdeztük a szüleimet, mit szólnának, ha összeköltöznénk. Nagyon szerették Ernőt.
A pesti lakást eladtam, a pomázi házat átalakítottuk két lakássá: a szüleimé lett a földszint, a miénk az emelet. Ez egy szuper döntés volt.
Ráadásul édesanyám nem az a fajta anyós, aki papucsban felszaladgál. Mindenki éli a maga életét, és mindent megbeszélünk. Édesapám sajnos már nem él, de anyukám így nincs egyedül, és nagyon sokat vigyáz Zoéra, különleges kapcsolat alakult ki közöttük.
A Darinka szerb név. Tartjátok a hagyományokat?
Sajnos én már nem beszélem a nyelvet. Sokszor megkérdezik, hogy mikor jöttünk Magyarországra – ilyenkor elmondom, hogy még a rigómezei csata idején. Tartjuk a hagyományokat, bár nem olyan intenzíven, mint a szüleim. A nagyszüleim nagyon sok tárgyat ajándékoztak a tájháznak.
Pomázon jártál iskolába?
Az általánost ott végeztem, a gimnáziumot Szentendrén. Az utolsó két évben magántanuló voltam, mivel felvettek Toldy Mária musicaliskolájába.
Színházba járó család voltatok?
Művészetszeretők voltunk. Édesapám a Vujicsics együttes alapító tagja volt, harmonikázott. Édesanyám vitt el először színházba, a Rock Színházba, Miklós Tibor és Kocsák Miklós musicaljére, a Légy jó mindhalálig-ra. Láttuk együtt a Madáchban a Mária evangéliumát, a Dr. Herzet, a Józsefet. Később találkoztam azokkal, akikre gyerekként felnéztem, akikért rajongtam. Sokáig a Rock Színház állt a legközelebb hozzám.
Toldy Mária küldött a színitanodába?
Megpróbáltam a Színművészetit, nem sikerült. Sok olyan színész került ki a tanodából, aki azóta is jelen van a pályán. Én pedig belecsöppentem a musicalek világába. A Madách Színháznak akkor még volt társulata, csoportos szereplő lehettem Kerényi Imre idejében. Közben játszottam a Győri Nemzeti Színházban a Rentben, nagyon szerettem.
Megfordultam több helyen, de valahogy a Madách áll a legközelebb a szívemhez.
Itt ismertem meg Ernőt, itt lettünk szerelmesek egymásba, itt váltunk felnőtté.
Meddig vártatok a házassággal?
2005-ben, próbák alatt ismerkedtünk meg. Amikor elhatároztuk, hogy gyereket szeretnénk, összeházasodtunk. 2011-ben két esküvőnk is volt. Az egyik Pomázon, szerb hagyományok szerint, utcai zenével, vonulással, a fejünkön volt az ortodox templomban a korona. Aztán Sepsiszentgyörgyön, Ernő szülőföldjén áldott meg bennünket a templomban a katolikus pap. Mindkét nép, mindkét vallás hagyományait tartjuk. Egy évvel az esküvő után pedig megszületett Zoé.
A színház mellett mennyire volt időd a családra?
Édesanyám sokat segített az unokája körül. A Covidig színházban játszottam, akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy nem akarok lemaradni a fontos történésekről.
Időközben diplomát szereztem informatikus könyvtáros–kommunikáció szakon.
Elsősorban a televíziózás, a műsorkészítés érdekelt – nem gondoltam, hogy később a könyvtáros végzettségem lesz a belépő az új foglalkozásomhoz. 2020-ban hirdették meg a művelődési házbeli állást; megpályáztam, elnyertem. Decembertől a második ciklusomat töltöm itt.
Szerepe volt a váltásodban a világjárványnak?
Sokan azt képzelik, hogy egy színész élete csupa móka meg kacagás; nem gondolnak arra, hogy mennyi mindenről kell lemondania. Hirtelen nem volt színház… Az anyagiakat valahogy átvészeltük. Igazából csodás időszak volt: végre tudtunk kalácsot sütni húsvétkor, folyton együtt lenni, a kertben tenni-venni. Megfogadtuk, hogy ha elmúlik a Covid, minden másképpen lesz.
Könnyebb vagy nehezebb olyan helyen dolgozni, ahol születésed óta ismernek?
Pomázon nagyon jó a közösség. Bár már városnak számít, olyan, mint egy összetartó falu. Ismertek gyerekként, láttak színházban meg a televízióban a Jóban Rosszban című sorozatban. Azt gondolták, hogy a színházi vonalat viszem tovább, de én inkább azt kerestem, hogyan lehet összefüggésbe hozni a civil szervezeteket, az önkormányzatot, a kultúrát.
Zoét érdekli a színház? Hogy jutott eszébe, hogy Koreába szeretne menni egyetemre?
Egyelőre nem akarja a szülei foglalkozását folytatni. Minden leköti, ami Koreával kapcsolatos: a zene, koreai nyelven néz sorozatokat, még a koreai kozmetikumok is érdeklik. Azt szeretnénk, hogy boldog felnőtt legyen, menjen az álmai után. Soha nem mondtuk azt neki, hogy „Bezzeg a mi időnkben...” Nagyon jól működik a mi kis hármasunk. Fontos a boldog családi lét. Mi egymás barátai, szerelmei is vagyunk Ernővel.
Nem hiányzik a színház?
Az éneklés hiányzik, volt is egy estünk Pomázon Ernővel, ami tulajdonképpen a közös életünkről szólt a zene nyelvén. A Józsefben, ami a szívem csücske darab, megkaptam a Narrátor szerepét, és ebben még fel-fellépek. A szakma nem felejtett el. Leégett itt egy család háza, jótékonysági estet szerveztünk a megsegítésükre; első szóra jöttek fellépni a kollégák – még olyanok is, akikkel soha nem dolgoztam együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.