Nyári Darinka megnyílt a családjáról: „Egymás barátai, szerelmei is vagyunk Ernővel”

Nyári Darinka a hot! magazinnak elmesélte, hogy a Madách színház állt a legközelebb a szívéhez, ott ismerte meg Ernőt, ott lettek szerelmesek egymásba, ott váltak felnőtté.

Pomázi lány vagy. Meddig laktál ebben a kisvárosban?

Itt nőttem fel, csak néhány évig voltam budapesti lakos. A Madáchban megismerkedtem Ernővel, hamarosan összeköltöztünk, és kényelmesebb volt Pesten maradni: két próba között nem lehetett oda-vissza utazni Pomázra.

Albérletben laktatok?

Szerencsés vagyok, a nagyszüleimtől kaptam egy lakást, ott éltünk. Amikor már azon gondolkodtunk, hogy összeházasodunk, szeretnénk gyereket, megkérdeztük a szüleimet, mit szólnának, ha összeköltöznénk. Nagyon szerették Ernőt.

A pesti lakást eladtam, a pomázi házat átalakítottuk két lakássá: a szüleimé lett a földszint, a miénk az emelet. Ez egy szuper döntés volt.

Ráadásul édesanyám nem az a fajta anyós, aki papucsban felszaladgál. Mindenki éli a maga életét, és mindent megbeszélünk. Édesapám sajnos már nem él, de anyukám így nincs egyedül, és nagyon sokat vigyáz Zoéra, különleges kapcsolat alakult ki közöttük.

A Darinka szerb név. Tartjátok a hagyományokat?

Sajnos én már nem beszélem a nyelvet. Sokszor megkérdezik, hogy mikor jöttünk Magyarországra – ilyenkor elmondom, hogy még a rigómezei csata idején. Tartjuk a hagyományokat, bár nem olyan intenzíven, mint a szüleim. A nagy­szü­leim nagyon sok tárgyat ajándékoztak a tájháznak.

Pomázon jártál is­ko­lába?

Az általánost ott végeztem, a gimnáziumot Szentendrén. Az utolsó két évben magántanuló voltam, mivel felvettek Toldy Mária musicaliskolájába.

Színházba járó család voltatok?

Művészetszeretők voltunk. Édesapám a Vujicsics együttes alapító tagja volt, harmonikázott. Édesanyám vitt el először színházba, a Rock Színházba, Miklós Tibor és Ko­csák Miklós musicaljére, a Légy jó mind­ha­lá­lig-­ra. Láttuk együtt a Madáchban a Mária evangéliumát, a Dr. Herzet, a Józsefet. Később találkoztam azokkal, akikre gyerekként felnéztem, akikért rajongtam. Sokáig a Rock Színház állt a legközelebb hozzám.