Megható részletek: Sydney van den Bosch elárulta titkait a kislányáról

A TV2 népszerű sztárja életének egyik legboldogabb időszakát éli, amióta megszületett a kislánya. Sydney van den Bosch számára az anyaság teljesen új fejezetet nyitott, amely egyszerre jelent kihívásokat és rengeteg örömet.
A televíziós őszintén mesélt arról, hogy bár az anyaságra igazán nem lehet felkészülni, mégis úgy érzi, ösztönei azonnal működésbe léptek. Elmondása szerint minden természetesen jött számára, és boldogan éli meg ezt az új szerepet.
Az anyaságra nem lehet felkészülni, de örülök, hogy az ösztöneim egyből bekapcsoltak, és valahogy minden magától értetődő lett. Eggyel több szerepben kell már helytállnom, de úgy érzem, hogy meg tudom ugrani. Liára nem lehet panaszom, csodás kislány, persze van, hogy kevésbé pihentetőek a napjaink, de ez természetes velejárója ezeknek a hónapoknak.
Arról is beszélt, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúly megtalálása most különösen nagy feladat számára. Ugyanakkor hatalmas tiszteletet érez minden édesanya iránt, aki egyszerre több területen is helytáll.
„Őszintén szólva nem könnyű ebben lavírozni. Elismerésem minden nőnek, aki egyszerre több fronton próbál helytállni. Viszont fontosnak tartom, hogy az anyaság mellett merjünk önmagunkra is fókuszálni, és ne adjuk fel a további célkitűzéseinket sem. Szerintem akkor tud valaki igazán önazonos maradni, ha minden számára fontos területen ki tud teljesedni, akkor is, ha ez éppen több időt és türelmet igényel."
Az anyaság egy új nézőpontot is adott számára, különösen a saját családját illetően. Ma már még nagyobb tisztelettel gondol az édesanyjára és a nagymamájára.
Édesanyám és a nagymamám mindig a példaképeim voltak, de azzal, hogy anyaként az ő útjukra léptem, még jobban felnézek rájuk. Nagyon sok szerepben kellett helytállniuk, amiből én semmit nem érzékeltem anno.
Sydney arról is beszélt, hogy ez az időszak sokat tanított neki önmagáról, és még inkább megerősítette abban, hogy mennyire fontos az önazonosság.
„A legfontosabb, hogy rendben legyünk önmagunkkal, és ne másoknak akarjunk megfelelni. Ez már Lia születése előtt is alapvetés volt számomra, de ez csak felerősödött az érkezésével. Emellett a mindig 110%-on pörgő Sydney már sokkal többször tudja értékelni a csendesebb, nyugodtabb napokat is.”
A jövőre gondolva már azt is tudja, milyen értékeket szeretne majd átadni gyermekének.
„Nehéz ezt pár szóban visszaadni, de azt mindenképpen szeretném a gyermekemnek is átadni, hogy legyen mindig magabiztos, pozitív és segítőkész.”
Sydney van den Bosch számára tehát az anyaság nemcsak egy új szerep, hanem egy olyan életforma is, amelyben napról napra új élményeket és tanulságokat talál.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.