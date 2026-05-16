Palvin Barbara megmutatta kerekedő babapocakját: Cannes-ban ragyog a várandós szupermodell

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermeküket várják. Az örömhírt csütörtök este osztották meg a rajongókkal az Instagramon, a posztban pedig a születendő kisbaba ultrahangképe is helyet kapott. A pár most először lépett nyilvánosság elé a bejelentés óta, és a legfrissebb felvételeken Barbara már egyáltalán nem rejtegeti kismama alakját.

Palvin Barbara sugárzik a boldogságtól: a magyar szupermodell és férje, Dylan Sprouse a Cannes-i Filmfesztiválon mutatták meg először a kerekedő babapocakot a hivatalos bejelentés után Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

Valóságos lájklavinát indított el Palvin Barbara bejelentése

A gólyahír valóságos lázba hozta az internetet, a terhességet megerősítő első bejegyzés ugyanis pillanatok alatt átlépte a 4,5 millió kedvelést. A rajongók és a sztárvilág gratulációi mellett a legújabb, Cannes-ban készült vörös szőnyeges fotók is óriási sikert arattak, mindössze öt óra leforgása alatt 360 ezer lájkot gyűjtve össze.