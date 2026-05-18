KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Alexandra, Erik névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón a fiatal halálos ámokfutása: emberek közé hajtott autóval, három ember meghalt

ámokfutás
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 16:01
halálos gázolástragédia
Három ember meghalt, további öt megsérült, miután egy autó gyalogosok közé hajtott Oaklandben. A sofőr fiatalkorú volt, a helyszínen elfogták.

Súlyos ámokfutás történt szombat késő este az amerikai Oakland városában, Kalifornia államban, amikor egy autó több gyalogost és parkoló járművet is elsodort egy forgalmas kereszteződésnél.

3 áldozatot szedett a kaliforniai ámokfutás
Három áldozatot szedett a kaliforniai ámokfutó
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az Oaklandi Tűzoltóság tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint nem sokkal este 11 óra 15 perc előtt történt a 85. sugárút és az International Boulevard kereszteződésénél. A helyszínre érkező egységek három embert már holtan találtak.

A hatóságok közlése alapján további három sérültet kórházba szállítottak, közülük ketten kritikus állapotban vannak, egy ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Két másik sérült, köztük a sofőr is, könnyebb sérülésekkel várta az orvosi ellátást.

Fiatalkorú sofőr felelt az ámokfutásért

A rendőrség szerint az autót egy fiatalkorú vezette, akit a baleset után kórházba vittek, majd őrizetbe vettek. A nyomozók egyelőre vizsgálják, hogy alkohol vagy kábítószer szerepet játszhatott-e a tragédiában.

A rendőrség szerint a jármű nagy sebességgel haladt észak felé a 85. sugárúton, majd nyugatnak fordult az International Boulevardra. Ekkor csapódott neki egy parkoló autónak, majd több gyalogost is elütött. A sofőr mellesleg a baleset után megpróbált elmenekülni a helyszínről, azonban szemtanúk feltartóztatták, amíg a rendőrök meg nem érkeztek.

A három halálos áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A környéket a tragédia után lezárták, a hatóságok arra kérték a helyieket, hogy kerüljék el a területet, miközben a rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a helyszínen – írja a People.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu