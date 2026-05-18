Videón a fiatal halálos ámokfutása: emberek közé hajtott autóval, három ember meghalt

Súlyos ámokfutás történt szombat késő este az amerikai Oakland városában, Kalifornia államban, amikor egy autó több gyalogost és parkoló járművet is elsodort egy forgalmas kereszteződésnél.

Három áldozatot szedett a kaliforniai ámokfutó

Az Oaklandi Tűzoltóság tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint nem sokkal este 11 óra 15 perc előtt történt a 85. sugárút és az International Boulevard kereszteződésénél. A helyszínre érkező egységek három embert már holtan találtak.

A hatóságok közlése alapján további három sérültet kórházba szállítottak, közülük ketten kritikus állapotban vannak, egy ember pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Két másik sérült, köztük a sofőr is, könnyebb sérülésekkel várta az orvosi ellátást.

Fiatalkorú sofőr felelt az ámokfutásért

A rendőrség szerint az autót egy fiatalkorú vezette, akit a baleset után kórházba vittek, majd őrizetbe vettek. A nyomozók egyelőre vizsgálják, hogy alkohol vagy kábítószer szerepet játszhatott-e a tragédiában.

A rendőrség szerint a jármű nagy sebességgel haladt észak felé a 85. sugárúton, majd nyugatnak fordult az International Boulevardra. Ekkor csapódott neki egy parkoló autónak, majd több gyalogost is elütött. A sofőr mellesleg a baleset után megpróbált elmenekülni a helyszínről, azonban szemtanúk feltartóztatták, amíg a rendőrök meg nem érkeztek.

A három halálos áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A környéket a tragédia után lezárták, a hatóságok arra kérték a helyieket, hogy kerüljék el a területet, miközben a rendőrök és a tűzoltók nagy erőkkel dolgoztak a helyszínen – írja a People.