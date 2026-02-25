"Mardosták a múltbeli események" – kiderültek Stohl András és Kiss Kriszta lángoló szerelmének féltett titkai

Véget ért a TV2 sikerműsora, A Nagy Ő legújabb évada, amelyben ezúttal Stohl András kereste a szerelmet. Húsz nő versengett a színész kegyeiért, aki végül Kiss Krisztát választotta. Stohl András és Kriszta között már az első pillanatoktól érezhető volt a kölcsönös érdeklődés és a vonzalom.

Stohl András és Kriszta a kapcsolatukról vallottak (Fotó: hot! magazin/TV2)

Mi van Stohl András és Kriszta között?

„Azt gondolom, hogy olyan döntést hoztam, ami rólam szól és arról, hogy én hogyan képzelem el az életemet” – kezdte az idei Nagy Ő a hot! magazinnak.

Stohl András az utolsó adásig vacillált azzal kapcsolatban, hogy a kalandot válassza-e Kiara Lord társaságában, vagy a hosszú, tartós kapcsolat lehetőségét, amely biztonságot, támaszt és nyugalmat nyújt, de végül ez utóbbit érezte közelebb önmagához.

A választás pillanatában (Fotó: hot! magazin/ Tv2)

A Nagy Ő Kriszta személyét választotta

A forgatás több mint négy hónapja ért véget, a friss pár pedig azóta tovább mélyítette az ismerkedést. A kapcsolatuk kibontakozása nem volt egyszerű, hiszen a nyilvánosság kizárásával, többnyire csak lopott órák jutottak nekik a négy fal között.

„Reméljük, hogy kicsit könnyebb lesz ezentúl az ismerkedés, mert idáig inkább nagyon kis lépésekben haladtunk. Számomra ez persze nem volt probléma, hiszen nekem évek óta nem volt kapcsolatom, Andrásnak pedig még nagyon friss volt a válása, és biztosan mardosták még a múltbeli események. Egy ajtót nemcsak kinyitni kell, hanem becsukni is, és ennek idő kell, nekem pedig van türelmem – árulta el Kriszta. – Nem siettettem Andrást: ha teret kért, adtam, ha társaságra vágyott, mellette voltam. Teljesen megértem, milyen nehéz lehet, amikor egy harmadik házasság sem sikerül, és egy édes kislányt külön altat el az édesanyja és az édesapja. Családcentrikus vagyok, rugalmas és türelmes, így lépésről lépésre mélyebben is megismertük egymást, és nekem ez így jó. Nekem is megvan a saját életem, ragaszkodom a megszokotthoz, az éles váltások nem tesznek jót nekem.”

Kiderült, mi történt az elmúlt hónapokban (Fotó: hot! magazin/Máté Krisztián)

Stohl András és Kriszta több helyen is megjelentek együtt

A színész is örömmel fogadta, hogy végre nem kell tovább titkolózniuk, így sokkal szabadabban élhetik meg a kapcsolatukat. Azóta több lehetőségük is adódott a találkozásra, amivel éltek is az elmúlt időszakban. Kriszta elkísérte Andrást A Nagy Duett első élő adására, valamint egy autós sajtóeseményen is mellette volt.