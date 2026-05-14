Mentőhelikopterre volt szükség: másodperceken múlt minden

Sokkoló munkahelyi baleset rázta meg a Debrecenben élőket a minap. Egy építkezésen egy daru hirtelen instabillá vált, majd eldőlt úgy, hogy benne ült egy munkás. Ő az utolsó másodpercekben ugrott ki a fülkéből, azonban így is súlyosan megsérült, mentőhelikoptert kellett hozzá riasztani.

Mentőhelikoptert riasztottak Debrecenbe

A kiérkező egység stabilizálta állapotát, majd kórházba vitte a sérültet, az eset miatt nyomozás indult. Azt egyelőre még nem tudni, hogy műszaki hiba vagy mulasztás okozta-e a balesetet, amelyet szakértők bevonásával vizsgálnak.

A nyomozás ideje alatt az építkezésen dolgozó munkásoknak soron kívüli munkavédelmi oktatást tartanak

