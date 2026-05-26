Töredezett körmök? Ha ezeket az ételeket fogyasztod, könnyen orvosolhatod a bosszantó problémát

A körömápolás nem a drága kencékkel kezdődik. A töredezett köröm ellen nem feltétlenül egy újabb körömerősítő lakk a megoldás, többet érsz azzal, ha odafigyelsz mit raksz a tányérodra.
A töredezett köröm mögött gyakran vitamin- vagy ásványianyag-hiány áll. Ha a szervezet nem jut hozzá a megfelelő „építőanyagokhoz”, az a körmökön is meglátszik: elvékonyodnak, könnyebben törnek, csíkossá válhatnak. Nézzük, milyen ételek segíthetnek ezen.
A köröm főként keratinból áll, ami egy fehérje. Ha kevés fehérjét eszel, a körmeid is gyengébbek lehetnek. A tojás például igazi Jolly Joker: könnyen elérhető, jól variálható, tele van fehérjével és biotinnal, ami kifejezetten fontos a köröm egészségéhez.
A halak, főleg a lazac és a makréla szintén jó választások. Nemcsak fehérjét tartalmaznak, hanem Omega–3 zsírsavakat is, amelyek segítenek abban, hogy a körmök ne száradjanak ki.
A sötétzöld leveles zöldségek – például a spenót vagy a kelkáposzta – sok vasat és folsavat tartalmaznak. Ezek nélkül a körmök lassabban nőnek, és könnyebben sérülnek.
A C-vitamin nem csak megfázás idején fontos. Segíti a kollagéntermelést, ami a köröm szerkezetét erősíti. A citrusfélék, a paprika vagy a brokkoli bőven tartalmazzák, ezért már egy adag friss zöldség is sokat számít.
A diófélék és magvak igazi tápanyagbombák. Cinket, E-vitamint és egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek támogatják a körmök regenerálódását. Egy marék mandula vagy napraforgómag uzsonnára már jó kezdet.
A lencse, csicseriborsó vagy bab szintén segíthet, főleg akkor, ha ritkán eszel húst. Fehérjében és vasban gazdagok, ami a töredezett köröm ellen különösen fontos.
Nem kell teljesen átalakítanod az étrendedet. Elég, ha tudatosabban válogatsz:
Apróságnak tűnik, de pár hét után már látható eredményekre számíthatsz.
A megfelelő folyadékbevitel legalább annyira fontos, mint az étkezés. Ha keveset iszol, a körmeid is kiszáradnak. Emellett a túl gyakori körömlakklemosás, az agresszív vegyszerek és a kesztyű nélküli takarítás is ronthat az állapotukon.
A körmök lassan reagálnak, így türelem kell hozzájuk. De ha belülről megkapják, amire szükségük van, idővel meghálálják.
