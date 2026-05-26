Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
29°C Székesfehérvár

Evelin, Fülöp névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Töredezett körmök? Ha ezeket az ételeket fogyasztod, könnyen orvosolhatod a bosszantó problémát

köröm
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 15:45
ételegészségkörömápolás
Amellett, hogy kényelmetlen – beleakad mindenbe – még a megjelenésed is hazavágja. Ha a körmeid állandóan berepednek, beszakadnak vagy egyszerűen csak nem akarnak megnőni, ez amellett, hogy bosszantó, még árulkodó jelzés is lehet, hogy valami nincs rendben a testedben és bizonyos tápanyagokra szüksége van a szervezetednek. Mutatjuk, milyen ételeket fogyassz töredezett köröm esetén.
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

A körömápolás nem a drága kencékkel kezdődik. A töredezett köröm ellen nem feltétlenül egy újabb körömerősítő lakk a megoldás, többet érsz azzal, ha odafigyelsz mit raksz a tányérodra.

Töredezett köröm
Töredezett köröm ellen az étkezéssel is tehetsz. 
Fotó: 123RF
  • A töredezett köröm gyakran vitamin- és ásványianyag-hiány jele.
  • A fehérjében és omega–3 zsírsavakban gazdag ételek erősítik a körmöket.
  • Zöldségek, magvak és hüvelyesek segítik a körmök növekedését és regenerálódását.

Töredezett köröm ellen: ezek az ételek segíthetnek igazán

A töredezett köröm mögött gyakran vitamin- vagy ásványianyag-hiány áll. Ha a szervezet nem jut hozzá a megfelelő „építőanyagokhoz”, az a körmökön is meglátszik: elvékonyodnak, könnyebben törnek, csíkossá válhatnak. Nézzük, milyen ételek segíthetnek ezen.

Fehérje: a köröm alapanyaga

A köröm főként keratinból áll, ami egy fehérje. Ha kevés fehérjét eszel, a körmeid is gyengébbek lehetnek. A tojás például igazi Jolly Joker: könnyen elérhető, jól variálható, tele van fehérjével és biotinnal, ami kifejezetten fontos a köröm egészségéhez.

A halak, főleg a lazac és a makréla szintén jó választások. Nemcsak fehérjét tartalmaznak, hanem Omega–3 zsírsavakat is, amelyek segítenek abban, hogy a körmök ne száradjanak ki.

Zöldségek, amik tényleg segítenek

A sötétzöld leveles zöldségek – például a spenót vagy a kelkáposzta – sok vasat és folsavat tartalmaznak. Ezek nélkül a körmök lassabban nőnek, és könnyebben sérülnek.  

A C-vitamin nem csak megfázás idején fontos. Segíti a kollagéntermelést, ami a köröm szerkezetét erősíti. A citrusfélék, a paprika vagy a brokkoli bőven tartalmazzák, ezért már egy adag friss zöldség is sokat számít.  

A töredezett köröm már a múlté, egészséges női körmök.
Az egészséges körmök a megfelelő étkezéssel kezdődnek. 
Fotó: Marykor / shutterstock

Magvak és hüvelyesek

A diófélék és magvak igazi tápanyagbombák. Cinket, E-vitamint és egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek támogatják a körmök regenerálódását. Egy marék mandula vagy napraforgómag uzsonnára már jó kezdet.

A lencse, csicseriborsó vagy bab szintén segíthet, főleg akkor, ha ritkán eszel húst. Fehérjében és vasban gazdagok, ami a töredezett köröm ellen különösen fontos.

Egyszerű körömbarát ötletek

Nem kell teljesen átalakítanod az étrendedet. Elég, ha tudatosabban válogatsz:

  • tojás reggelire
  • hal hetente 1–2 alkalommal
  • zöldség minden főétkezéshez
  • magvak nassolnivalónak
  • hüvelyesek hetente párszor

Apróságnak tűnik, de pár hét után már látható eredményekre számíthatsz.

Amit még érdemes észben tartani a szép körmökért

A megfelelő folyadékbevitel legalább annyira fontos, mint az étkezés. Ha keveset iszol, a körmeid is kiszáradnak. Emellett a túl gyakori körömlakklemosás, az agresszív vegyszerek és a kesztyű nélküli takarítás is ronthat az állapotukon.

A körmök lassan reagálnak, így türelem kell hozzájuk. De ha belülről megkapják, amire szükségük van, idővel meghálálják.  

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz a töredezett körmökről:

Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu