Töredezett körmök? Ha ezeket az ételeket fogyasztod, könnyen orvosolhatod a bosszantó problémát

A körömápolás nem a drága kencékkel kezdődik. A töredezett köröm ellen nem feltétlenül egy újabb körömerősítő lakk a megoldás, többet érsz azzal, ha odafigyelsz mit raksz a tányérodra.

Töredezett köröm ellen: ezek az ételek segíthetnek igazán

A töredezett köröm mögött gyakran vitamin- vagy ásványianyag-hiány áll. Ha a szervezet nem jut hozzá a megfelelő „építőanyagokhoz”, az a körmökön is meglátszik: elvékonyodnak, könnyebben törnek, csíkossá válhatnak. Nézzük, milyen ételek segíthetnek ezen.

Fehérje: a köröm alapanyaga

A köröm főként keratinból áll, ami egy fehérje. Ha kevés fehérjét eszel, a körmeid is gyengébbek lehetnek. A tojás például igazi Jolly Joker: könnyen elérhető, jól variálható, tele van fehérjével és biotinnal, ami kifejezetten fontos a köröm egészségéhez.

A halak, főleg a lazac és a makréla szintén jó választások. Nemcsak fehérjét tartalmaznak, hanem Omega–3 zsírsavakat is, amelyek segítenek abban, hogy a körmök ne száradjanak ki.

Zöldségek, amik tényleg segítenek

A sötétzöld leveles zöldségek – például a spenót vagy a kelkáposzta – sok vasat és folsavat tartalmaznak. Ezek nélkül a körmök lassabban nőnek, és könnyebben sérülnek.

A C-vitamin nem csak megfázás idején fontos. Segíti a kollagéntermelést, ami a köröm szerkezetét erősíti. A citrusfélék, a paprika vagy a brokkoli bőven tartalmazzák, ezért már egy adag friss zöldség is sokat számít.

Magvak és hüvelyesek

A diófélék és magvak igazi tápanyagbombák. Cinket, E-vitamint és egészséges zsírokat tartalmaznak, amelyek támogatják a körmök regenerálódását. Egy marék mandula vagy napraforgómag uzsonnára már jó kezdet.

A lencse, csicseriborsó vagy bab szintén segíthet, főleg akkor, ha ritkán eszel húst. Fehérjében és vasban gazdagok, ami a töredezett köröm ellen különösen fontos.

Egyszerű körömbarát ötletek

Nem kell teljesen átalakítanod az étrendedet. Elég, ha tudatosabban válogatsz:

tojás reggelire

hal hetente 1–2 alkalommal

zöldség minden főétkezéshez

magvak nassolnivalónak

hüvelyesek hetente párszor

Apróságnak tűnik, de pár hét után már látható eredményekre számíthatsz.