Stana Alexandra, Palvin Barbara, Szabó Zsófi – Ezek a sztárok néznek anyai örömök elé idén

A sztárvilágban az elmúlt hónapokban szinte egymást érték a terhességi bejelentések. Több ismert nő is örömhírt osztott meg, van, aki első gyermekét várja – mint például Stana Alexandra –, míg mások már tapasztalt anyukaként bővítik a családot.

Stana Alexandra hozta a legfrissebb örömhírt: közösségi oldalán jelentette be, hogy kisbabát vár. A táncművész számára ez az első gyermek, a hír pedig hatalmas örömhullámot indított el a rajongók körében. A várandósság részleteit – köztük a születés várható idejét és a baba nemét – egyelőre nem hozta nyilvánosságra, így ezek továbbra is a boldog várakozás részei.

Palvin Barbara a közelmúltban osztotta meg a nagy hírt: a világhírű modell első gyermekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal. A bejelentés, ami a közösségi médiában történt, hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki. A pár a várható születési időpontot és a baba nemét is magánügyként kezeli – legalábbis egyelőre.

Szabó Zsófi néhány hete mutatta meg gömbölyödő pocakját a közösségi oldalán. A műsorvezető mindig is óvta a magánéletét, de ezt az örömhírt szívesen osztotta meg a követőivel. Zsófi arról is tájékoztatta a rajongóit, hogy a hétéves fia, Mendel is izgatottan várja már a kistesóját.

Bánhidi Vivien, a Jóban Rosszban egykori sztárja szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy bővül a családja. A színésznő a pozitív terhességi teszt mellett még a kisbabája ultrahangját is megmutatta a követőinek.

Tornóczky Anita esetében is új életszakaszról beszélhetünk: a tévés meghitt hangvételű posztban jelentette be, hogy újra áldott állapotban van. A rajongók és követők azonnal elárasztották gratulációkkal. Tornóczky Anita fia, Noel másfél éves, ezért nem lesz nagy a korkülönbség a testvérek között.

Békefi Viktória szintén a boldog kismamák táborát erősíti: az énekesnő újfent gyermekáldás előtt áll, amit meghitt, személyes hangvételű üzenetben osztott meg követőivel. Nemrég pedig arról is lehullt a lepel, hogy a kisbaba kislány lesz! A család legújabb tagja várhatóan két hónap múlva érkezik.