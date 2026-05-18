Stana Alexandra, Palvin Barbara, Szabó Zsófi – Ezek a sztárok néznek anyai örömök elé idén

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 16:45
Gyarapodik a sztárvilág! Az elmúlt hetekben rengeteg magyar sztár jelentette be, hogy nem sokára kisbabája születik. Legutóbb Stana Alexandra osztotta meg az örömhírt, de rajta kívül még nagyon sokan vannak áldott állapotban.
A sztárvilágban az elmúlt hónapokban szinte egymást érték a terhességi bejelentések. Több ismert nő is örömhírt osztott meg, van, aki első gyermekét várja – mint például Stana Alexandra –, míg mások már tapasztalt anyukaként bővítik a családot.

Stana Alexandra nemsokára édesanya lesz (Fotó: Tumbász Hédi)

Stana Alexandra babát vár

Stana Alexandra hozta a legfrissebb örömhírt: közösségi oldalán jelentette be, hogy kisbabát vár. A táncművész számára ez az első gyermek, a hír pedig hatalmas örömhullámot indított el a rajongók körében. A várandósság részleteit – köztük a születés várható idejét és a baba nemét – egyelőre nem hozta nyilvánosságra, így ezek továbbra is a boldog várakozás részei.

Palvin Barbara terhességét a világsajtó is követi

Palvin Barbara a közelmúltban osztotta meg a nagy hírt: a világhírű modell első gyermekét várja férjével, Dylan Sprouse-zal. A bejelentés, ami a közösségi médiában történt, hatalmas nemzetközi visszhangot váltott ki. A pár a várható születési időpontot és a baba nemét is magánügyként kezeli – legalábbis egyelőre.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse
Palvin Barbara és Dylan Sprouse első közös gyermeküket várják (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto)

Szabó Zsófi kisfia Mendel nagyon várja már a kistesót

Szabó Zsófi néhány hete mutatta meg gömbölyödő pocakját a közösségi oldalán. A műsorvezető mindig is óvta a magánéletét, de ezt az örömhírt szívesen osztotta meg a követőivel. Zsófi arról is tájékoztatta a rajongóit, hogy a hétéves fia, Mendel is izgatottan várja már a kistesóját.

Bánhidi Vivien párja társaságában jelentette be az örömhírt

Bánhidi Vivien, a Jóban Rosszban egykori sztárja szintén a közösségi oldalán jelentette be, hogy bővül a családja. A színésznő a pozitív terhességi teszt mellett még a kisbabája ultrahangját is megmutatta a követőinek.

Tornóczky Anita második gyermekét várja

Tornóczky Anita esetében is új életszakaszról beszélhetünk: a tévés meghitt hangvételű posztban jelentette be, hogy újra áldott állapotban van. A rajongók és követők azonnal elárasztották gratulációkkal. Tornóczky Anita fia, Noel másfél éves, ezért nem lesz nagy a korkülönbség a testvérek között.

Békefi Viktória férje mellett jelentette be, hogy kislányuk lesz

Békefi Viktória szintén a boldog kismamák táborát erősíti: az énekesnő újfent gyermekáldás előtt áll, amit meghitt, személyes hangvételű üzenetben osztott meg követőivel. Nemrég pedig arról is lehullt a lepel, hogy a kisbaba kislány lesz! A család legújabb tagja várhatóan két hónap múlva érkezik.

Békefi Viktória második gyermeke is kislány lesz (Fotó: Békefi Viktória)

Sztárnagymamik

Ez még nem minden! A sztárvilágban lassan egy új generációs lánc rajzolódik ki, ugyanis több ismert édesanya hamarosan nagymama lesz. Szinetár Dóra, Szandi és Fésűs Nelly is nemsokára nagymamai örömök elé néznek!

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
