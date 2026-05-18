Kelta horoszkóp: erre a 3 jegyre még idén sírig tartó szerelem vár – köztük vagy?

Veled is előfordult már, hogy a nyugati asztrológia nem adott választ a szerelmi életeddel kapcsolatos kérdéseidre? Az ősi kelta horoszkóp segíteni fog: az erdei fák szellemei szerint három védelmező fajegyre idén garantáltan rátalál a szerelem.
Az ősi kelta törzsek papjai, a druidák szentül hittek benne, hogy az ember jelleme és sorsa szoros kapcsolatban áll a fák ritmusával és az évszakok változásával. Az ő horoszkópjuk a fákat helyezi középpontba: szerintük amint először felsírunk a születésünkkor, egy-egy oltalmazó fa energiáját kapjuk meg.
Ahogy a kínai horoszkóp, úgy ez is az asztrológia egyik legrégebbi formája, egy tökéletes iránytű, ha a nyugati verzió nem ad választ minden kérdésre. Egy kis utánajárással megtudható például, mely három védelmező fa oltalma alatt álló csillagjegyek szülötteire vár óriási változás a szerelmi életben. Ha eddig például rosszul választottál párt, lehet, nem kell aggódnod többé, mert téged is különleges erővel ruház fel a védelmeződ idén, az igaz lelki társad felé terelve.
A kelta horoszkóp szerint
szülöttei számára érnek véget a tiszavirág-életű, futó kalandozások 2026-ban, helyettük betoppan az ajtón a lelki társuk, sírig tartó szerelmet hozva.
A kőrisfa a spirituális újjászületés és az örök hűség jegye. Fantáziadús, ambiciózus és nagyon független vagy, nehezen adod fel a szabadságod. Hamarosan azonban a természet láthatatlan erői gyökeres változást hoznak az életedben: a druidák látomása, hogy az év második felében megérkezik hozzád a nagy ő, aki mellett azt érzed, hazaértél. Egy karmikus jellemű igaz párt küldenek számodra az égiek.
Ez a gyümölcsfa a keltáknál a termékenység, a tiszta szív és a szerelem szimbóluma volt. Az ismerkedés mesterfokon megy neked, lételemed a romantikázás. Hosszú párkapcsolatra vagy kódolva, a fa leveleinek zizegése szerint tavasz végén-nyáron toppanhat be az ajtódon az igazi, aki értékelni fogja a hatalmas szíved, illetve képes lesz testileg és lelkileg is feloldani a benned lévő görcsöket. Ő lesz a bizalmasod, az örök partnered.
Híres vagy az egyediségedről, büszke vagy, és sosem állsz be a sorsba. Szinte minden területen új utakat keresel és nyitsz is, a szerelemben pedig magasra teszed a lécet. Idén sorsszerű meglepetés várhat rád: amint lehullanak az első falevelek ősszel, egy váratlan utazás lehetősége nyílhat meg előtted, amely út végén az igaz szerelmeddel hozhat össze a sors. A kelta bölcsek szerint ő nemcsak a párod lesz, hanem az igazi lelki ikertestvéred.
Vajon mit mond a nyugati asztrológia? Játszd le ezt a videót a részletekért:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.