Gyász: elhunyt Nagy László

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 15:50
A mérnök nevéhez számos ikonikus híd és épület fűződik. Elhunyt Nagy László hídász és építőmérnök.

Életének 78. évében elhunyt Nagy László hídász és építőmérnök, a szlovákiai és a magyar mérnökközösség egyik legmeghatározóbb, iskolateremtő alakja. A lesújtó hírt a lánya tudatta.

Fotó: Dmitry Bezrukov / Shutterstock 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 78. évében elhunyt Nagy László hídász és építőmérnök, a szlovákiai és a magyar mérnökközösség meghatározó alakja

– közölte Végh Orsolya, a mérnök lánya.

Nagy László 1948. augusztus 23-án született Pozsonypüspökin. Középiskolai tanulmányait a losonci Építőipari Technikumban végezte, egyetemi diplomát a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett. Több mint 50 éves pályafutását a Vítkovicei Vasmű tervezési irodájában kezdte. Ezen időszak legjelentősebb munkái a pozsonyi Kikötői híd tervezése volt 1974-83 között, valamint a Szlovák Rádió ikonikus, piramis alakú épületének szerkezeti tervezése.

Később a kivitelezésben tevékenykedett tovább, 1990-ben az Agromont állami építővállalat igazgatójává nevezték ki. A tervezéshez való visszatérésének nagy sikere a pozsonyi Apollo híd terveinek elkészítése volt 2004-2005 között, mely ekkor nyerte el jellegzetes ívalakját. A 2010-es évek kiemelkedő mérnöki eredménye a komáromi Monostori híd, amely egy évszázad után az első újonnan megépült Duna-híd a magyar-szlovák határszakaszon.

Munkásságát a szakmai közösség 2018-ban Feketeházy János-díjjal és Pozsony megye Samuel Zoch-díjjal ismerte el. Végső búcsút 2026. május 28-án csütörtökön 14 órakor a pozsonypüspöki temetőben vesznek Nagy Lászlótól - írja az Újszó.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
