Gyász: elhunyt Nagy László

Életének 78. évében elhunyt Nagy László hídász és építőmérnök, a szlovákiai és a magyar mérnökközösség egyik legmeghatározóbb, iskolateremtő alakja. A lesújtó hírt a lánya tudatta.

– közölte Végh Orsolya, a mérnök lánya.

Nagy László 1948. augusztus 23-án született Pozsonypüspökin. Középiskolai tanulmányait a losonci Építőipari Technikumban végezte, egyetemi diplomát a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett. Több mint 50 éves pályafutását a Vítkovicei Vasmű tervezési irodájában kezdte. Ezen időszak legjelentősebb munkái a pozsonyi Kikötői híd tervezése volt 1974-83 között, valamint a Szlovák Rádió ikonikus, piramis alakú épületének szerkezeti tervezése.

Később a kivitelezésben tevékenykedett tovább, 1990-ben az Agromont állami építővállalat igazgatójává nevezték ki. A tervezéshez való visszatérésének nagy sikere a pozsonyi Apollo híd terveinek elkészítése volt 2004-2005 között, mely ekkor nyerte el jellegzetes ívalakját. A 2010-es évek kiemelkedő mérnöki eredménye a komáromi Monostori híd, amely egy évszázad után az első újonnan megépült Duna-híd a magyar-szlovák határszakaszon.

Munkásságát a szakmai közösség 2018-ban Feketeházy János-díjjal és Pozsony megye Samuel Zoch-díjjal ismerte el. Végső búcsút 2026. május 28-án csütörtökön 14 órakor a pozsonypüspöki temetőben vesznek Nagy Lászlótól - írja az Újszó.