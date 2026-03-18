„Egyáltalán nem érzem magam vesztesnek” – Tapsvihar közepette búcsúzott, most a Borson keresztül üzent a Séfek Séfe legmegosztóbb versenyzője

A Séfek Séfe új évadában több erős személyiség is feltűnt, de a nézők számára kétségtelenül Oláh János Gellértné Piroska, vagyis Piró lett az egyik legemlékezetesebb karakter. Az 55 éves nagymama nemcsak főztjével, hanem őszinte személyiségével is kitűnt a mezőnyből. Az élet azonban nem bánt vele kesztyűs kézzel. Gyerekként intézetbe került, később pedig egy bántalmazó kapcsolatból kellett hosszú évek szenvedése után kilépnie. Mindezek ellenére ma már egy erős, talpra állt nőként tekint magára.

Piró Vomberg Frigyes piros csapatában kezdte el a Séfek Séfe műsorát, majd átkerült a fekete csapatba (Fotó: TV2)

Nagy döntést hozott: új szakmát tanul, visszaül az iskolapadba

A Séfek Séfe Piróját nagy tapsviharral búcsúztatták

A versenyből való kiesésekor hatalmas tapsvihar kísérte távozását. Csapattársai és a séfek is elismeréssel búcsúztak tőle, hiszen sokan megkedvelték szókimondó, de érző szívű személyiségét. A Borsnak most arról mesélt, hogyan tekint vissza a műsorra.

„Nagyon sajnálom, hogy kiestem, mert szerettem volna végigmenetelni, de ennek ellenére nyertesnek érzem magam, hiszen már az is hatalmas dolog, hogy bekerültem” – mondta.

A Séfek Séfe zsűrije és műsorvezetője, Ördög Nóra elbúcsúzott Pirótól (Fotó: TV2)

Rettegett Vomberg Firgyestől

Elárulta azt is, hogy eleinte tartott Vomberg Frigyestől, de idővel nagyon megszerette.

„Eleinte nagyon féltem Frigyestől, de ahogy elkezdtem megismerni, nagyon-nagyon megszerettem. Imádom azt az embert, és nem szégyellem kimondani, hogy én régebben Krausz Gáboréknak drukkoltam mindig, hogy a fekete csapatból nyerjen valaki. De most már, hogy kipróbáltam Gábornál is, és ugye voltam a piros csapatban is, ha még egyszer mehetnék a Séfek Séfébe, csakis Vomberg Frigyes csapatába szeretnék kerülni. Le a kalappal! Én Gábort is tisztelem, Petrát nagyon megszerettem, a Séfek Séfe minden egyes szereplőjét nagyon szeretem. Voltak konfliktusaink, ez tény és való, de mivel emberek vagyunk, és normális emberek vagyunk, meg tudtuk ezeket beszélni, mivel mi nem ellenségek voltunk, hanem ellenfelek, és mindenki nyerni szeretett volna” – tette hozzá.