„Egyáltalán nem érzem magam vesztesnek” – Tapsvihar közepette búcsúzott, most a Borson keresztül üzent a Séfek Séfe legmegosztóbb versenyzője

A Séfek Séfe új évadában több erős személyiség is feltűnt, de a nézők számára kétségtelenül Oláh János Gellértné Piroska, vagyis Piró lett az egyik legemlékezetesebb karakter. Az 55 éves nagymama nemcsak főztjével, hanem őszinte személyiségével is kitűnt a mezőnyből. Az élet azonban nem bánt vele kesztyűs kézzel. Gyerekként intézetbe került, később pedig egy bántalmazó kapcsolatból kellett hosszú évek szenvedése után kilépnie. Mindezek ellenére ma már egy erős, talpra állt nőként tekint magára.
A versenyből való kiesésekor hatalmas tapsvihar kísérte távozását. Csapattársai és a séfek is elismeréssel búcsúztak tőle, hiszen sokan megkedvelték szókimondó, de érző szívű személyiségét. A Borsnak most arról mesélt, hogyan tekint vissza a műsorra.
„Nagyon sajnálom, hogy kiestem, mert szerettem volna végigmenetelni, de ennek ellenére nyertesnek érzem magam, hiszen már az is hatalmas dolog, hogy bekerültem” – mondta.
Elárulta azt is, hogy eleinte tartott Vomberg Frigyestől, de idővel nagyon megszerette.
„Eleinte nagyon féltem Frigyestől, de ahogy elkezdtem megismerni, nagyon-nagyon megszerettem. Imádom azt az embert, és nem szégyellem kimondani, hogy én régebben Krausz Gáboréknak drukkoltam mindig, hogy a fekete csapatból nyerjen valaki. De most már, hogy kipróbáltam Gábornál is, és ugye voltam a piros csapatban is, ha még egyszer mehetnék a Séfek Séfébe, csakis Vomberg Frigyes csapatába szeretnék kerülni. Le a kalappal! Én Gábort is tisztelem, Petrát nagyon megszerettem, a Séfek Séfe minden egyes szereplőjét nagyon szeretem. Voltak konfliktusaink, ez tény és való, de mivel emberek vagyunk, és normális emberek vagyunk, meg tudtuk ezeket beszélni, mivel mi nem ellenségek voltunk, hanem ellenfelek, és mindenki nyerni szeretett volna” – tette hozzá.
Piró azt mondja, a negatív kommentek sem törik meg.
„A negatív kommentelőknek, meg a fotelharcosoknak elmondanám azt, hogy az élet hoz meglepetéseket, és addig, amíg saját magukkal nincsenek kibékülve, és saját magukban nem találják meg a szálkát, de másban megtalálják a gerendát, addig ne ítélkezzenek. Amíg az embert csak egy képernyőről ismerik, és személyesen még nem is találkoztak vele, akkor meg pláne ne ítélkezzenek. Az élettörténetem ellenére én egy talpon maradt asszony vagyok, akinek három gyermeke és öt unokája van, és egyben van a családja. Ennél több nekem nem kell, mert a legfontosabb a család. És nekem a családom drukkolt, szurkolt, és a mai napig szurkolnak.
Ők tisztelnek, becsülnek, és örülnek annak, amit én ott a Séfek Séfében elértem
– fogalmazott.
A műsor óta sem állt meg az élete. Elárulta, hogy szeptembertől szakácsnak tanul, miközben már most is a konyhán dolgozik húspályán és grillen.
A másik, amit még szeretnék hozzátenni: szeptembertől beülök az iskolapadba, és leteszem a szakács szakmát.
„A konyhai kisegítőket pedig nem kell lenézni. Nem kell senkit lenézni. El kell fogadni az embereket olyannak, amilyenek. Mert addig, amíg nem tudják elfogadni a másik embert, addig saját magukkal sincsenek kibékülve” – mondta.
A legnagyobb boldogságot a családja jelenti Piró számára.
A gyerekeim, köszönöm szépen, nagyon jól vannak. Az unokáim ott vannak, ahol kell lenniük, az anyukánál és az apukánál, úgyhogy hála Istennek minden rendeződött a családban
– mondta meghatottan.
Piró végül azt üzente mindenkinek: soha nem szabad feladni.
„Mindig talpra kell állni, és meg kell valósítani az álmokat. Én már attól győztesnek érzem magam, hogy ott lehettem”– zárta a Séfek Séfe 2026-s évadának egyik legerősebb és legszerethetőbb karaktere.
