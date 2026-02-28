„El kellett menekülnöm a férjemtől” – a Séfek Séfe Pirója őszintén vallott szívszorító múltjáról

A Séfek Séfe 7. évadának versenyzői között bizony nem egy megosztó karakter akad, de Oláh János Gellértné Piroska, azaz Piró még közülük is kiemelkedik. Az 55 éves nagymama gyerekként megjárta az intézetet, majd egy bántalmazó kapcsolatba került, ahonnan csak hosszú évek szenvedése árán sikerült kiszabadulnia. Vomberg Frigyes versenyzőinek leghangosabbja most őszintén vallott hányattatott sorsáról.

A piros csapat versenyzője igencsak hangos és feltűnő jelenség, aki nem riad vissza egy balhétól sem. Piró elmondása szerint ez a hétköznapokban sincs másként, ugyanis ő az az ember, aki mindig kiáll magáért, hiszen az élet igencsak megkeményítette.

Az egész életem egy küzdés, mindig minden arról szólt, hogy küzdeni kell, hogy talpon tudjak maradni. Engem a 17 év intézet megkeményített, megtanított az életre, megtanított a tiszteletre. Bárhova megyek be, úgy köszönök, hogy szép napot kívánok mindenkinek, ezt legyen szíves, vagy azt szeretném kérni. De soha nem azt mondom, hogy add ide, és erre büszke vagyok. Ahogy arra is, hogy 14 éves korom óta dolgozom, és felneveltem a gyerekeimet

„Emellett viszont mindig is egy ilyen nagyszájú nő voltam, mert szeretem kimondani az igazat, és tudom, nagyon sokszor rosszul jövök ki ebből, de nem fogok hazudni. Egyébként is, ha hazudnék, azért köveznének meg, ha pedig az igazat mondom, akkor azért. Nem színészkedek, saját magamat adom, és ezáltal minden egyes percét átéltem ennek a műsornak, a mélységeket és a magasságokat is. Semmit nem csinálnék másképp. A családom tudja milyen vagyok, az unokáim imádnak, és én is őket, így senkit sem lepett meg, amit láttak” – jelentette ki.

A Séfek Séfe Piró családja számára is egy új kezdet

A műsor válogatóján az édesanya már beszélt arról, hogy a lánya hozzá hasonlóan nehéz helyzetbe került, így egyik gyermekét Piró neveli, a másik két unoka pedig nevelőszülőkhöz került. Most kiderült, mi a helyzet a forgatás óta.

Nagyon sok negatív kommentet kapok, amiatt, hogy a gyerekeim intézetben voltak. De ez nem igaz. Csak a lányom került az intézetbe, amiben persze én is hibás voltam, mert el kellett menekülnöm a férjemtől, de ő nagyon szerette az édesapját, ezért visszament hozzá. Szóval ő emiatt került intézetbe, de én ugyanúgy foglalkoztam vele, és segítettem, amiben tudtam. És ma is, az egész családommal tartom a kapcsolatot

– árulta el őszintén a Séfek Séfe 2026-os évadának sztárja.