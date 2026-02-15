Rejtélyes Valentin-nap: Schóbert Lara újra szerelmes?

A fitneszguru, Schobert Norbi és a fitneszkirálynő, Rubint Réka lánya Schóbert Lara az elmúlt években a szemünk előtt nőtt fel, és vált az ország egyik legnépszerűbb influenszerévé. Lara élete mindig is a figyelem középpontjában állt, legyen szó sportról, tanulásról vagy éppen a szívügyeiről. Most azonban mindenki azt találgatja, vajon ki rabolhatta el a gyönyörű lány szívét ezen a különleges napon. A Valentin-napi randevú híre futótűzként terjed, és a rajongók már látni vélik a jeleket egy esetleges új, vagy éppen egy régi kapcsolat újjáéledéséről.

Schóbert Lara randizni ment (Fotó: Ripost)

Újra a SlimStore-os pasi oldalán tűnt fel Schóbert Lara?

A pletykák középpontjában leginkább az a kérdés áll, hogy vajon a korábbi nagy szerelem, a SlimStore tulajdonosaként ismert Csereklei Dávid tért-e vissza a képbe. Bár a pár korábban bejelentette szakítását, és az év elején még külön szilvesztereztek, a Valentin-napi hangulat sok mindent felülírhat. Az üzletember és Lara kapcsolata korábban igen komolynak tűnt, így nem lenne meglepő, ha a se veled, se nélküled viszony újabb fejezetéhez érkezett volna.

Szemfüles rajongók kereszttüzében

A rajongók éles szeme semmit nem hagy figyelmen kívül: egy-egy hasonló háttér a sztorikban, vagy egy ismerős csukló a vacsoraasztalnál máris elég a teóriák gyártásához. Lara azonban egyelőre sejtelmesen hallgat, csak a romantikus hangulatot és a luxus vacsora pillanatot osztotta meg, pontosan meg nem nevezve a lovagját. Ez a fajta titokzatosság pedig csak még több kérdést vet fel.

Schóbert Lara újra szerelmes? (Fotó: Trenka Attila)

Új hódoló vagy régi parázs?

Vajon tényleg a vállalkozóval próbálják újra, vagy egy teljesen új szereplő lépett Lara életébe? Az elmúlt hónapokban több hír is szárnyra kelt arról, hogy Lara új párra lelt. A Valentin-nap tökéletes alkalom lett volna a "hivatalos" bemutatkozásra, ám a lány úgy döntött, továbbra is védi a magánszféráját. A kommentszekciókban már zajlik a vérre menő vita: egyesek a békülésnek szurkolnak, mások szerint Lara megérdemel egy teljesen új kezdetet valaki olyasvalaki mellett, aki nem a múlt árnyait hordozza.