"Nincs szükségem másra, hogy előre lépjek" – Nagy Ő Kriszta megszólalt: új életet kezd Stohl András után!

Kiss Kriszta A Nagy Ő versenyzője úgy döntött egy időre felhagy eddigi munkájával és új hivatásnak szenteli életét. A fitneszversenyzőként is sikeres nő, most egy különleges képességét hozza előtérbe: nőtársainak szeretne segítséget nyújtani.
Kiss Kriszta már a TV2 társkereső műsorában is megmutatta, hogy elképesztő kisugárzásával és pozitív energiáival bárkit meg tud nyerni. Ezt a rendkívüli képességet egy fontos célra szeretné fordítani, mégpedig arra, hogy mentorként segítse a nőket az elakadásban és a krízishelyzetek megoldásában.
"Az évek során azt vettem észre, hogy sok nőnek mutatok példát. Inspirálja őket a stílusom, az öltözködésem a kisugárzásom, és kíváncsiak én, hogyan csinálom" – mondta a Borsnak Kriszta.
Stohl András volt párja rendelkezik coach végzettséggel, és habár a szakmában sosem dolgozott, úgy érzi, itt az ideje belevágni.
Rendelkezem egy coach végzettséggel, de nem coachnak mondom magam, hanem mentornak. Nagyon sok pozitív visszajelzésem van, többször előfordult, hogy különböző lányok életét pozitív irányba tudtam terelni, akár nagyon mélyből. Van olyan konkrét eset, hogy valaki munkanélkülivé vált és rengeteg sikertelen interjú után már az összeomlás szélén állt. Kicsit elbeszélgettem az illetővel, megtöltöttem energiával, és útnak indítottam egy állásinterjújára, ami sikerült, és azóta is egy nagyon komoly pozícióban dolgozik ott
– mesélte lapunknak a sztár.
Nagy Ő Kriszta nem csupán a munkavállalásban tud segítséget nyújtani, volt olyan eset, ami kőkemény jelenlétet igényelt. Kriszta megmentette valakinek az életét!
Kapcsolatokat hoztam helyre, és talán emberi életet is mentettem már meg az öngyilkosságtól, én úgy érzem. És mivel a műsor óta nagyon sok pozitív visszajelzést és kérdést kaptam, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálok akkor ebbe az irányban mozdulni
– árulta el a megdöbbentő történetet.
Kiss Kriszta munkáját sosem csak munkának fogta fel. A fitneszversenyző húszas évei elején már dolgozó nő volt, aki saját magát tartotta el. Szeret és akar is dolgozni, éppen ezért mindent, amihez hozzákezd hatalmas erőbedobással végez.
"Én 19 éves koromban elköltöztem a szüleimtől és a saját lábamra álltam. Nagyon sok sikert értem el szerencsére a fitnesz világában is, illetve a munkámban is. Abszolút karrieristának tartom magam, éppen ezért nem szeretem azt olvasni, hogy én András hátán próbáltam meg felkapaszkodni. Jóval a megismerkedésünk előtt is boldog voltam és sikeres. Vezető pozíciót töltöttem be a munkahelyemen, a Milánói Divathéten vonultam a kifutón, úgy érzem nincs szükségem másra, azért, hogy előre lépjek" – mondta lapunknak őszintén Kriszta.
A Nagy Ő műsorának győztese saját elmondása szerint már fiatalkorában rájött, hogy különleges szociális érzékkel bír, az idő pedig most a legalkalmasabb arra, hogy valami új dologba vágjon bele.
Nagyon sok férfitől megkaptam már, hogy rendkívül erős női kisugárzásom van. Sok ismert modellel is beszéltem, és kérdeztem, hogy ők hogyan kezelik a férfiaktól kapott üzeneteket, és azt mondták, hogy ők nem kapnak. Mondom, micsoda? Ne vicceljünk már, én egy nap egyet-kettőt, egy héten hete-nyolcat biztos, hogy kapok. Hogy lehet, hogy ennyire gyönyörű nők meg nem? Aztán rájöttem, hogy az emberek a kisugárzáshoz vonzódnak első sorban
– mesélte Kriszta.
"Úgyhogy erre szeretnék most fókuszálni, hogy minél több nőnek tudjak segíteni hasznos tanácsokkal, és hogy a támogatásommal a legjobb énjüket hozzuk elő."
