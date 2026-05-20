"Nincs szükségem másra, hogy előre lépjek" – Nagy Ő Kriszta megszólalt: új életet kezd Stohl András után!

A Nagy Ő szereplője különleges érzékkel rendelkezik, amelyet úgy érez még nem aknázott ki eléggé. Kiss Kriszta mentornak áll, hogy segíteni tudja nőtársait, ezzel pedig egy teljesen új hivatásban szeretne ő maga is kiteljesedni.

Kiss Kriszta A Nagy Ő versenyzője úgy döntött egy időre felhagy eddigi munkájával és új hivatásnak szenteli életét. A fitneszversenyzőként is sikeres nő, most egy különleges képességét hozza előtérbe: nőtársainak szeretne segítséget nyújtani.

Kiss Kriszta már a TV2 társkereső műsorában is megmutatta, hogy elképesztő kisugárzásával és pozitív energiáival bárkit meg tud nyerni. Ezt a rendkívüli képességet egy fontos célra szeretné fordítani, mégpedig arra, hogy mentorként segítse a nőket az elakadásban és a krízishelyzetek megoldásában.

"Az évek során azt vettem észre, hogy sok nőnek mutatok példát. Inspirálja őket a stílusom, az öltözködésem a kisugárzásom, és kíváncsiak én, hogyan csinálom" – mondta a Borsnak Kriszta.

Stohl András volt párja rendelkezik coach végzettséggel, és habár a szakmában sosem dolgozott, úgy érzi, itt az ideje belevágni.

Rendelkezem egy coach végzettséggel, de nem coachnak mondom magam, hanem mentornak. Nagyon sok pozitív visszajelzésem van, többször előfordult, hogy különböző lányok életét pozitív irányba tudtam terelni, akár nagyon mélyből. Van olyan konkrét eset, hogy valaki munkanélkülivé vált és rengeteg sikertelen interjú után már az összeomlás szélén állt. Kicsit elbeszélgettem az illetővel, megtöltöttem energiával, és útnak indítottam egy állásinterjújára, ami sikerült, és azóta is egy nagyon komoly pozícióban dolgozik ott

– mesélte lapunknak a sztár.

Az öngyilkosságtól mentett meg valakit Kiss Kriszta

Nagy Ő Kriszta nem csupán a munkavállalásban tud segítséget nyújtani, volt olyan eset, ami kőkemény jelenlétet igényelt. Kriszta megmentette valakinek az életét!

Kapcsolatokat hoztam helyre, és talán emberi életet is mentettem már meg az öngyilkosságtól, én úgy érzem. És mivel a műsor óta nagyon sok pozitív visszajelzést és kérdést kaptam, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálok akkor ebbe az irányban mozdulni

– árulta el a megdöbbentő történetet.