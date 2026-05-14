Kocsis Máté a tiszás SZJA-kalkulátorról: egy újabb kampánykamu borult be?

Kocsis Máté egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amiben a tiszás SZJA-kalkulátorral kapcsolatban osztotta meg a gondolatait.
Elnézést! Valaki tud segíteni abban, hogy hová tűnt a kampányban ajnározott tiszás SZJA-kalkulátor?
Ezen lehetett kiszámolni, hogy milyen fantasztikusan keveset fognak adózni a népek, erre most, a választások után meg eltüntetik.
Lehet, hogy csak egy újabb kampánykamu borult be?
– írta a posztjában Kocsis Máté.
