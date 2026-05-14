Szabó Zsófi megtörte a csendet! – Friss hírt adott az állapotáról

Hatalmasat robbant a hír, amikor Szabó Zsófi bejelentette a várandósságát, ráadásul azóta az is kiderült, hogy titokban férjhez ment gyermeke édesapjához, egy tehetős szír üzletemberhez. A műsorvezető az Instagram-oldalán osztotta meg a boldogságát a rajongókkal: „Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád, de talán a testvéred, Mendel a legjobban.” Bár Zsófi a bejelentés óta kerüli a médiát, a minap mégis megtörte a csendet egy sejtelmes korlátozott történettel. Egy sokatmondó keresztény gondolatot osztott meg a követőivel, a következőkben pedig pontosan bemutatjuk, melyik sorokra esett a választása, és hogy feltehetően mi állhat a döntése mögött.

Ezekkel a sorokkal adott hírt magáról Szabó Zsófi

A TV2 Mokka közkedvelt műsorvezetője élete legszebb időszakát élhetné át, hiszen nemrég jelentette be, hogy második gyermekét hordja a szíve alatt, ráadásul szír üzletember kedvesével, Bassam Abou Watfa-val titokban össze is kötötték az életüket. A csodálatos családi idillbe azonban keserűség is vegyült: Zsófinak a közösségi oldalakon rengeteg igazságtalan és bántó kritikával kell szembenéznie a magánélete miatt. A népszerű műsorvezető most úgy tűnik vissza is vonult a nyilvánosságtól, feltehetően, hogy távol tartsa magát a névtelen kommentelőktől. Most azonban egy végtelenül tiszta és megindító lépéssel törte meg a csendet: a gyönyörű kismama egy keresztény gondolatot osztott tovább Instagram történetben. Ezekkel a sorokkal üzent Zsófi:

Nem véletlen, hogy ennyi harc vesz körül. Nem véletlen, hogy az ellenség ennyire próbál fárasztani, összezavarni, visszahúzni vagy elnémítani. A sötétség nem támadna ennyire… ha nem lenne rajtad valami, amitől fél. Mert vannak emberek, akiket Isten nem csak megmentett…hanem elkülönített. Megjelölt. Elhívott. Nem tökéletes emberek. Nem hibátlan emberek.Hanem olyanok, akiknek az életére Isten rátette a kezét. És amikor Isten ráteszi a kezét valakire, annak az embernek az élete többé nem hétköznapi csatatér lesz. Onnantól kezdve lesznek időszakok, amikor úgy érzed, egyszerre támad minden. A gondolataid. A békességed. A kapcsolataid. A hited. Az önértékelésed. Lesznek napok, amikor kívülről mosolyogsz…de belül vérzel (..)

Bár maga a szöveg nem bibliai vers, teológiailag nagyon szorosan kapcsolódik az 1 Péter 2:9-hez és az Újszövetség szellemiségéhez. Bízunk benne, hogy Szabó Zsófi a bántások ellenére is jól van, és hamarosan újabb csodás örömhírekkel jelentkezik majd a rajongói számára.