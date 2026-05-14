Ez komoly? Ekler Luca elárulta, kitől tart leginkább az Exatlonban

Ma már az elődöntő a tét a TV2 sikerműsorában. Tegnap két versenyző, Karvalics Eszter és Horváth Roland Exatlon-álma is szertefoszlott. A nap végén a két párbajban Csóri Dorka és Lencse Laci bizonyult jobbnak, így ők folytathatják a versenyt a TOP4 női és férfi exatlonista között. Ekler Lucának ma futnia kell, hogy bejusson az elődöntőbe, lapunknak elárulta, hogy beleteszi szívét-lelkét, mert nem csak magáért, a már kiesett Exatlon Bajnokok lányokért is harcol.
Ma tiszta lappal indul mindenki a négyek viadalán, a nap győztesei pedig péntekre pihenőt kapnak, hiszen ők egyenes ágon, újabb futamok és párbaj nélkül jutnak be a szombati elődöntőbe. Az Exatlon 2026 még versenyben lévő nyolc versenyzőjének összecsapásai biztosan izgalmas perceket okoznak majd a nézőknek. Ekler Luca is ezt ígéri, már csak azért is, mert Karvalics Eszter kiesése után egyedüli Bajnok lány maradt a mezőnyben.
„Jó lett volna, ha több piros lány marad a végére, de boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült és kicsit úgy érzem, a többi bajnok lányért is harcolok, hogy legyen egy piros lány is a döntőbe. Ez fog előre vinni a további napokon” – mondta a Borsnak a világcsúcstartó paraatléta, aki azt is elárulta, hogy kitől tart a mezőnyben.
„Én mindenképpen Csóri Dorkára számítottam, mint legnagyobb ellenfél. Az elmúlt hetekben és az egyéni szakasz eddigi napjain is megmutatta, hogy mekkora a küzdő, de biztos, hogy nagyon sűrű a mezőny. Ott vagyunk tényleg nagyon közel egymáshoz, apróságok döntenek.”
Amikor bejelentették az Exatlon Hungary 2026 Kihívóit és Bajnokait, sokan megkérdőjelezték a paralimpikon szereplését, amire így reagált lapunknak.
Sosem fogok mindenkinek megfelelni, már nem is akarok. Mindig úgy voltam vele, hogy beszéljenek helyettem az eredményeim, azok mutatják meg mire vagyok képes. Úgy látszik ez itt az Exatlonban is sikerül. Azért az induláskor volt bennem egy „csak azért is” és nagyon boldog és büszke vagyok, hogy paraatlétaként itt versenyezhetek ilyen sportolók között, fel tudom venni velük a versenyt, bízom benne, nem is akárhogyan! Nekem szerintem erősségem, hogy gyermekkoromban több sportágat is kipróbáltam és igen, az is, hogy talán a távolugrás miatt, de nagyon tudok fókuszálni!
