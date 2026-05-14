Ez komoly? Ekler Luca elárulta, kitől tart leginkább az Exatlonban

Ma már az elődöntő a tét a TV2 sikerműsorában. Tegnap két versenyző, Karvalics Eszter és Horváth Roland Exatlon-álma is szertefoszlott. A nap végén a két párbajban Csóri Dorka és Lencse Laci bizonyult jobbnak, így ők folytathatják a versenyt a TOP4 női és férfi exatlonista között. Ekler Lucának ma futnia kell, hogy bejusson az elődöntőbe, lapunknak elárulta, hogy beleteszi szívét-lelkét, mert nem csak magáért, a már kiesett Exatlon Bajnokok lányokért is harcol.

Az Exatlon 2026 versenyző közül Ekler Luca az első paraatléta (Fotó: TV2)

Ekler Luca az Exatlon legjobb női Bajnoka

Ma tiszta lappal indul mindenki a négyek viadalán, a nap győztesei pedig péntekre pihenőt kapnak, hiszen ők egyenes ágon, újabb futamok és párbaj nélkül jutnak be a szombati elődöntőbe. Az Exatlon 2026 még versenyben lévő nyolc versenyzőjének összecsapásai biztosan izgalmas perceket okoznak majd a nézőknek. Ekler Luca is ezt ígéri, már csak azért is, mert Karvalics Eszter kiesése után egyedüli Bajnok lány maradt a mezőnyben.

„Jó lett volna, ha több piros lány marad a végére, de boldog vagyok, hogy nekem ez sikerült és kicsit úgy érzem, a többi bajnok lányért is harcolok, hogy legyen egy piros lány is a döntőbe. Ez fog előre vinni a további napokon” – mondta a Borsnak a világcsúcstartó paraatléta, aki azt is elárulta, hogy kitől tart a mezőnyben.

„Én mindenképpen Csóri Dorkára számítottam, mint legnagyobb ellenfél. Az elmúlt hetekben és az egyéni szakasz eddigi napjain is megmutatta, hogy mekkora a küzdő, de biztos, hogy nagyon sűrű a mezőny. Ott vagyunk tényleg nagyon közel egymáshoz, apróságok döntenek.”

Ekler Luca paralimpikon szereplését a versenyben sokan megkérdőjelezték az elején, de hamar meggyőzött mindenkit, hogy itt a helye (Fotó: TV2)

Mindenkit meggyőzött versenyzésével Luca

Amikor bejelentették az Exatlon Hungary 2026 Kihívóit és Bajnokait, sokan megkérdőjelezték a paralimpikon szereplését, amire így reagált lapunknak.